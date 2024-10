Avec le départ de Paul George et la blessure de Kawhi Leonard, il semblait difficile de croire en cette équipe des Los Angeles Clippers. Pourtant avec deux victoires sur leurs trois premières sorties, les Angelinos montrent des choses plus qu’intéressantes. De bon augure pour la suite de la saison ?

La défense : l’ADN de ces Los Angeles Clippers 2024-25

On en parlait déjà lors des 30 previews en 30 jours, si cette équipe des Clippers n’est pas forcément meilleure que la saison dernière, elle est plus cohérente avec une identité défensive bien plus marquée.

Deux joueurs symbolisent ce renouveau défensif. Derrick Jones Jr et Kris Dunn. Deux arrivées plutôt discrètes cet été, mais qui font un bien fou aux Clippers. Les deux nouveaux venus forment un duo vraiment intéressant des deux côtés du terrain. Tout d’abord, sur l’aspect défensif, les néo-Clippers prennent un malin plaisir à faire vivre un cauchemar à tous ceux qui essayeraient de prendre d’assaut le panier de Los Angeles. Kris Dunn est un véritable mort de faim présent sur tout ce qui bouge et toujours là pour couper une ligne de passe tandis que DJJ apporte énormément à l’intérieur et forme un binôme plus que sérieux, dans la raquette, avec Ivica Zubac.

Offensivement, les deux carburent à la fois quand il s’agit de pénétrer, mais également lorsqu’il faut tirer derrière l’arc. Derrick Jones Jr n’était pas réputé pour sa capacité à tirer à 3-points (34% la saison dernière), en ce début de saison, c’est devenu un sniper, 60% depuis le parking de l’Intuit Dome, sur un volume intéressant. L’échantillon reste faible et les pourcentages vont certainement diminuer, mais il semble y avoir de sérieux progrès.

Dans leur sillage, c’est tout l’effectif Angelinos qui met la main à la patte. L’action qui symbolise le mieux cet osmose a eu lieu en fin de match la nuit dernière face aux Warriors.

Huge sequence here, Powell with the block Hield’s three, Dunn with the hustle play to save it from going out of bounds leading to a transition opportunity and Zubac finding Powell for a three. Six point lead. pic.twitter.com/b2QPoF4T82

— Mo Dakhil (@MoDakhil_NBA) October 28, 2024

Arrivé en tant qu’assistant cet été, Jeff Van Gundy a métamorphosé la défense des Clippers et on sait que depuis deux ans, Tyronn Lue cherchait un moyen de remettre cet aspect au centre de l’identité de Los Angeles. Après trois matchs, les Voiliers présentent le troisième meilleur defensive rating de la Ligue avec 103,2 points encaissés par match.

À eux de confirmer cette belle dynamique sur toute la saison.

Ivica Zubac, l’ancre des Angelinos

Les fans de LAC savourent la courbe d’évolution d’Ivica Zubac, saison après saison. Débarqué aux Clippers en provenance des Lakers en 2019, le pivot n’avait rien d’un starter en NBA avec ses savonnettes à la place des mains, mais une forte capacité à bien poser des écrans. Plus de cinq ans après, Zu est devenu l’ancre des Angelinos et l’un des meilleurs joueurs de l’effectif.

Le front office a eu la super idée de lui mettre James Harden à la mène. La saison dernière, les deux joueurs cherchaient beaucoup à jouer ensemble, mais l’alchimie était difficile à trouver. La faute à une arrivée tardive du barbu.

Cette année, le duo est au cœur du jeu des Clippers – du moment que Kawhi est absent – et, pour l’instant c’est un succès. Sur les trois premiers matchs, Big Zu a quasiment doublé sa moyenne de points passant de 11,7, la saison dernière, à 22,6 cette saison le tout en prenant plus de rebonds, 13 cette saison contre 9 la saison dernière.

Comme pour Derrick Jones Jr, l’échantillon est court, mais la progression de Zubac est à surveiller parce que s’il maintient une telle cadence tout au long de la saison, le Croate peut se faire une place dans la course au MIP.

⛵️Ivica Zubac sur les trois premiers matchs de la saison :

• 22,7 points (59,6% au tir)

• 13,6 rebonds

• 4,3 passes

Le premier joueur des Clippers depuis Bob McAdoo (1975) à faire trois rencontres de suite à plus de 20 points pour démarrer la saison. pic.twitter.com/wHCAjl3qes

— Tibo D Shelby 🕸🦋 (@MNThibault_) October 28, 2024

James Harden, le métronome des Clippers

Bien sûr, les progrès d’Ivica Zubac sont dus, en partie, par l’incroyable jeu de passe de James Harden. Placé en tête d’affiche des Clippers à cause de l’absence de Kawhi Leonard, le Barbu répond présent. Si beaucoup s’attendaient à le voir croquer à l’image de ce qu’on a pu voir durant ses belles années à Houston, le Uno version 2024-25 est, en réalité, bien plus altruiste, même trop par moment. Il cherche toujours à servir ses copains, ce qui peut entraîner des pertes de balle et des choix offensifs plus que douteux et c’est un des éléments qui a valu la défaite des Clips face aux Suns pour leur première à l’Intuit Dome.

Cet altruisme permet à Harden de se mettre en retrait pour laisser les copains briller. Dans la victoire face aux Nuggets, il n’a pas hésité à laisser la lumière à Ivica Zubac et Norman Powell en délivrant des passes décisives dont il a le secret.

Norman Powell d’ailleurs, parlons-en. Le départ de Paul George n’a pas semblé le perturber. Norm’ était même ravi de pouvoir récupérer une place de titulaire et en ce début de saison, il répond présent à l’image de cet incroyable coup de chaud à 37 points face aux Nuggets.

Des zones d’interrogation subsistent côté Los Angeles Clippers

Dit comme cela, tout semble rose côté Clippers. Alors, c’est parti, ils vont rouler jusqu’au titre et ce, même sans Kawhi.

Alors doucement.

Déjà, il n’y a eu que trois matchs de jouer, et tout n’est pas parfait sous le soleil d’Inglewood. Deux joueurs peuvent notamment être pointés du doigt.

Le premier, c’est Terance Mann. Les fans des Clippers le défendent corps et âme depuis des années à tel point qu’ils préfèrent voir T-Mann dans l’effectif plutôt que Zach LaVine. Une affirmation déjà douteuse, il y a six mois, qui semble complètement folle aujourd’hui.

Sur les trois premiers matchs, le numéro 14 est à la peine. 4 points de moyenne – deux fois moins que l’an passé – des pourcentages en chute libre avec aucun tir à 3-points qui n’a transpercé les filets. Un problème quand son rôle offensif est justement de mettre ses shoots ouverts dans les corners. Le tout ponctué par un plus / minus à -18 sur les trois premiers matchs.

Dit autrement, Terance Mann est le pire joueur des Clippers en ce début de saison. Sa place de titulaire devrait sauter au retour de Kawhi, mais pour l’instant, Tyronn Lue doit faire avec à moins que T-Mann ne se réveille.

Le second joueur qui déchante en ce début de saison, c’est Kevin Porter Jr. KPJ fait son retour en NBA après une escapade (forcée) du côté de la Grèce. Sur ses trois premiers matchs, il n’est pas bon avec à peine plus de 3 points de moyenne et des pourcentages clairement mauvais (28% au tir). Le seul élément qui ne fait pas de lui le pire joueur de LAC réside dans le fait qu’il met de l’énergie et de l’envie en défense.

En clair, les bases posées par ces Los Angeles Clippers sont intéressantes, mais ce n’est qu’un début de saison. Alors avant de filer sur la conclusion hâtive “les Clippers jouent le titre”, attendons de voir ce que les hommes de Tyronn Lue peuvent proposer sur les prochaines semaines.

Source texte : Basketball Reference