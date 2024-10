Les Los Angeles Clippers vont attaquer, cette nouvelle saison, amputés de Paul George. Un départ qui laisse un grand vide que les Angelinos ont tenté de remplir à l’intersaison. Alors est-ce mission accomplie ?

Comment combler le départ de Paul George dans le 5 de départ ?

Paul George a pris le large et laisse une place vacante dans le cinq de départ des Voiliers. Le front office s’est activé pour trouver un joueur capable de combler ce manque et le seul qui émerge dans tout l’effectif des Clippers, c’est Derrick Jones Jr. L’ancien de Dallas vient apporter de la défense, ce que Paul George faisait très bien du temps où il naviguait avec les Clippers. Ironiquement, c’est DJJ qui a verrouillé PG en Playoffs la saison dernière. Afin d’éviter une mésaventure similaire, les Angelinos ont décidé de le signer pour 3 ans et 30 millions de dollars. Tyronn Lue partirait ainsi avec un frontcourt Kawhi – Jones Jr – Zubac.

Pour ce qui est des lignes arrières, rien ne devrait bouger. Le duo Harden-Mann devrait rester inchangé tandis que Norman Powell restera le patron du banc pour espérer, encore une fois, être dans la course au sixième homme de l’année. Tout juste prolongé, Terance Mann compte prouver qu’il peut être un véritable couteau suisse des Clippers comme il a pu le faire par le passé malgré quelques performances en dents de scie qui n’ont pas manqué de faire grincer des dents certains fans des Clipps lors de l’annonce de sa prolongation.

Un effectif qui doit step-up collectivement

Nicolas Batum : le role player qu’il manquait aux Clippers

Paul George représentait 22 points par match. Offensivement, les Clippers n’ont pas un joueur qui peut, à lui seul, combler ce manque, mais ils peuvent compter sur un bon collectif pour amortir cette perte. C’est ici qu’on mentionne Nicolas Batum. Alors qu’on le voyait partir à la retraite, Batman rempile. Il fait son grand retour aux Clippers, franchise où il est le véritable chouchou des fans et où il retrouve Coach Lue, un entraîneur qui a relancé sa carrière après son horrible passage aux Hornets et à qui il doit beaucoup comme il l’a déclaré lors du Media Day.

“J’ai eu quelques offres. Mais Ty (Lue) est vraiment un gars pour qui j’ai envie de jouer. Il a sauvé ma carrière. Je veux finir ma carrière à ses côtés.” – Nicolas Batum, sur pourquoi il est revenu aux Clippers

Le Français va pouvoir remplir le rôle que PJ Tucker n’a jamais réussi à occuper à savoir apporter de la grosse défense et des tirs à 3-points dans le corner. La saison dernière, il tournait à 40 % derrière l’arc. Chez les Angelinos, il manquait cruellement d’un mec capable de sanctionner en bout de chaîne parce qu’entre PJ Tucker et Russell Westbrook, les briques se sont enchaînées.

James Harden capable d’assumer ses responsabilités offensives ?

Beaucoup décrié lorsqu’il est arrivé dans la Cité des Anges, James Harden s’est avéré être, au final, le joueur le plus fiable des Clippers. Il faut dire qu’entre la blessure de Kawhi et l’affreuse campagne de Paul George, The Beard a été contraint de porter l’attaque Angelinos en Playoffs. Un mal pour un bien finalement puisque cette année, il va avoir plus de responsabilités offensives. Il est la véritable option numéro 2 voire numéro 1 si Kawhi fait un petit tour à l’infirmerie des voiliers. En 2024, James Harden a-t-il les épaules pour porter une attaque ? Le Barbu a montré qu’il pouvait le faire par moment, la saison dernière. Reproduire le même schéma sur toute une saison risque d’être un peu plus périlleux.

Une chose est sûre, si le uno ne fait pas une grosse saison, les Clips n’iront pas loin.

Tyronn Lue dans les meilleures conditions

Tyronn Lue n’est pas le meilleur coach de la Ligue. C’est loin d’être le meilleur tacticien, mais il y a un domaine où il excelle : c’est un super meneur d’homme. Ty n’est jamais aussi fort que lorsqu’il dans une position d’outsider. Pendant les Finals 2016, à 3-1, tout le monde le pensait fini et il réalise le plus gros comeback de tous les temps (il peut remercier LeBron et Kyrie, mais c’est lui à la tête de l’équipe). En 2021, on annonce l’élimination des Clippers après la blessure de Kawhi en demi de conf’. Coach Lue sort le plus gros run de Playoffs de toute l’Histoire de la franchise et passe à deux matchs des finales NBA. Cette année avec un effectif que personne n’attend, Ty va savoir trouver les mots pour mobiliser ses hommes et mener son équipe le plus haut possible.

Ivica Zubac : un réel facteur X ?

En l’absence de Paul George, Ivica Zubac devient la troisième option offensive de l’équipe. C’est pourquoi il a été prolongé et ce rôle ne devrait pas lui faire peur. Il faut dire qu’il a été le deuxième meilleur joueur des Clippers sur les derniers Playoffs devant Paul George, trop occupé à faire des podcasts. Zu connaît une marge de progression intéressante. Arrivé aux Clippers sur la pointe des pieds à la trade deadline en 2019, le Croate a réussi à se faire une place majeure dans l’effectif californien. Un rôle qui va encore grandir avec le départ de PG. Le pivot aura encore plus de pick and roll avec James Harden et le duo s’entend parfaitement bien. Si Big Zu parvient à assumer ce rôle de troisième option, il peut faire un bien fou à des Clippers qui cherchent cruellement une nouvelle arme offensive fiable.

J’ai été très heureux quand il a prolongé cet été. Nous avons beaucoup travaillé ensemble la saison dernière et je pense que cette année nous allons passer un nouveau cap. On va passer plus de temps ensemble et construire une meilleure alchimie.” – Ivica Zubac sur sa relation avec James Harden

Zu says he believes the chemistry he has with James Harden will continue to grow this season pic.twitter.com/qXKzTYbUxm

— Kelli Johnson (@KelliJohnsonTV) September 30, 2024

Une équipe plus cohérente ?

Si l’effectif des Clippers n’est, sur le papier, pas meilleur que celui de la saison dernière, il est, peut-être, plus cohérent. Les Angelinos comptaient précédemment sur un quatuor d’All-Star Westbrook – Harden – George – Kawhi. Un monstre à 4 têtes qui n’a terrorisé absolument personne. Le Barbu et The Klaw sont désormais les seuls à la barre du voilier et c’est peut-être une bonne chose. Les Clippers ont comblé tous leurs besoins de la saison passée notamment sur l’aile. Il manquait un poste 3-4 athlétique capable de défendre. Bienvenue Derrick Jones Jr. Il fallait un mec capable de tirer dans les corners et de défendre. Bienvenue Nicolas Batum. Mieux encore, l’effectif des Clippers est plus profond pour le plus grand plaisir de Tyronn Lue. Terance Mann ne devrait plus défendre sur les cinq postes vu que Derrick Jones Jr peut prendre les joueurs du frontcourt. Ainsi, T-Mann pourra alléger le travail défensif de James Harden (et il ne devrait pas s’en plaindre). Le meneur peut aussi compter sur l’arrivée de Kris Dunn capable également de bien défendre sur les extérieurs. Seul point qui reste régler et certainement LE plus grand cauchemar de tous les fans des Clippers : el famoso 4-guards lineup. Un cinq avec quatre petits qui n’a jamais porté ses fruits à Los Angeles, mais que T-Lue s’entête à renouveler chaque saison. Sur un malentendu ça peut marcher comme on dit.

Si Paul George n’a pas été remplacé statistiquement parlant, Trent Redden a réussi à construire un effectif cohérent qui pourrait bien surprendre quelques équipes à l’Ouest.