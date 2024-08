L’aventure d’Ivica Zubac aux Los Angeles Clippers est encore loin d’être terminée. Le pivot croate a prolongé son bail dans la Cité des Anges pour trois ans et 58,6 millions de dollars.

Ivica Zubac est, d’assez loin, le joueur présent dans l’effectif Los Angeles Clippers depuis le plus longtemps. Le pivot a changé de vestiaire dans la crypto.com Arena en 2019 en étant transféré par les Lakers lors de la Trade Deadline. Depuis, il fait le bonheur des voiliers.

Le Croate va connaître l’inauguration de l’Intuit Dome et prévoit d’y jouer pendant quelques temps. Selon Adrian Wojnarowski, il a accepté une prolongation de contrat de trois ans et 58,6 millions de dollars en Californie.

Los Angeles Clippers C Ivica Zubac has agreed on a three-year, $58.6 million contract extension, Mike Lindeman and Jeff Schwartz of @excelbasketball tell ESPN. Zubac gets max available for his three seasons and now is guaranteed four years and $70M. pic.twitter.com/F7cSfEEqku

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 30, 2024

Mason Plumlee et Daniel Theis sont partis, Mo Bamba est arrivé, mais si une chose ne change pas dans la peinture des Los Angeles Clippers, c’est la présence d’Ivica Zubac au coup d’envoi. Le pivot semble indéboulonnable et ce malgré les différents changements d’effectif qui ont eu lieu depuis 2019.

La saison prochaine, ses responsabilités risquent encore d’augmenter puisque, avec le départ de Paul George, les picks-and-rolls de James Harden pourraient prendre plus de place dans l’attaque des voiliers et le Croate sera son partenaire particulier. Débloqué, pas trop timide, Ivica Zubac dispose d’une bonne dose de savoir faire dans l’exercice et il faudra le prouver.

Source texte : Adrian Wojnarowski