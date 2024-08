Les fans des Indiana Pacers peuvent se détendre, ils conservent leur chouchou et à bas prix. T.J. McConnell, le dynamiteur du banc, a prolongé son contrat le liant à la franchise d’Indianapolis pour quatre ans et 45 millions de dollars.

Même si les statistiques ne sont pas forcément à la hauteur pour obtenir des trophées de sixième homme de l’année en fin de saison, T.J. McConnell est un des meilleurs remplaçants de toute la NBA depuis quelques temps. Une énergie folle, un cœur immense, des passes sublimes et un shoot à mi-distance automatique, il est le parfait substitut à Tyrese Haliburton.

Et selon Adrian Wojnarowski, cette rotation sur le back-court des Indiana Pacers est partie pour durer. T.J. McConnell a prolongé son contrat pour 45 millions de dollar sur quatre ans. Une affaire en or pour le Front Office qui montre bien l’envie de stabilité du meneur de jeu.

Indiana Pacers guard T.J. McConnell has agreed on a four-year, $45 million extension, Mark Bartelstein and Andy Shiffman of @PrioritySports tell ESPN. Deal takes total worth of McConnell’s contract to $54M over five years. pic.twitter.com/knBuakvOzt

Son association avec Obi Toppin et Isaiah Jackson dans la Second Unit de Rick Carlisle n’est pas pour rien dans le succès de l’équipe la saison dernière, au contraire. Dans les moments chauds, ils ont su élever leur niveau de jeu et leurs passages ont presque toujours été bénéfiques à la franchise de l’Indiana.

T.J. McConnell ne commence jamais les matchs, mais il lui arrive de les terminer, il est un des membres les plus importants de ce vestiaire et il devrait l’être, pour les quatre prochaines années !

Source texte : Adrian Wojnarowski