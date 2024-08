Match déjà très important pour l’Equipe de France de basket fauteuil ce samedi. Après une entame de compétition ratée face au Canada, les Bleus doivent s’imposer à 21h30 contre l’Allemagne afin de s’éviter un quart de finale extrêmement compliqué !

Dans une arène de Bercy pleine (plus de 12000 spectateurs), l’Equipe de France de basket fauteuil a disputé son premier match des Jeux Paralympiques face à une redoutable équipe du Canada. Malheureusement, les Bleus se sont inclinés 83 à 68 et se sont tout de suite mis dans une situation pas évidente.

Bercy plein pour le basket fauteuil, c’est beau et c’est pour @Paris2024 !! pic.twitter.com/wMuNGfHr6V

Il n’y a pas d’urgence, puisque les quatre équipes du groupe seront qualifiées pour les quarts de finale, mais pour espérer aller loin dans la compétition, une victoire contre l’Allemagne ce soir à 21h30 semble impérative.

Car c’est probablement l’équipe la plus faible du groupe sur le papier. Pour leur entrée en lice, ils ont été dominés par les Anglais 76 à 55. Des Britanniques qui restent sur deux médailles de bronze consécutives aux Jeux Paralympiques.

Alors si la France venait à perdre cette rencontre, les chances de se retrouver à la dernière place du groupe et ainsi d’affronter la meilleure équipe de l’autre en quart de finale serait grande.

Franck Bornerand, le sélectionneur, et ses troupes en sont conscients, ils doivent rebondir ce soir et aller décrocher une première victoire dans la compétition. Le coup d’envoi aura lieu à 21h30 et le match sera diffusé sur France TV.