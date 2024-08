L’Équipe de France de basket fauteuil débute ses Jeux Paralympiques aujourd’hui, avec une confrontation dans le Groupe A face au Canada (18h15). Un gros test pour nos Bleus, qui devront jouer leur carte à fond à domicile pour faire chuter la nation à la feuille d’érable.

Cette fois on y est, l’Équipe de France de basket fauteuil va pouvoir débuter les choses sérieuses. Après être sortie brillamment victorieuse du TQP d’Antibes, la France fait partie des huit nations qui se battront pour l’acquisition d’une médaille sur les dix prochains jours. Une médaille pour les Bleus, cela commence à dater puisqu’on ne trouve plus trace de podium pour la France depuis les JO de Barcelone en 1992. L’âge d’or pour les tricolores, qui avaient alors obtenu 3 médailles en 3 éditions, dont l’or en 1984.

Depuis, c’est plus compliqué pour la France, qui sort de 20 ans sans Jeux Paralympiques. À domicile, l’objectif est donc de replacer le drapeau bleu blanc rouge sur la carte mondiale. Pour cela, il va falloir se sortir d’un groupe bien relevé. Le Canada, premier adversaire des Français, reste sur 4 podium lors des 6 derniers tournois, dont trois en or ! Le voisin des US est néanmoins resté sans médailles en 2020 et 2016, signe d’une domination en baisse.

Les Bleus avaient d’ailleurs dompté ces mêmes Canadiens lors du tournoi de qualification paralympique du côté d’Antibes, alors il y a de quoi être confiant. La Grande-Bretagne, autre adversaire du groupe reste de son côté sur deux médailles de bronze aux JP mais a également été battue par les Bleus en préparation.

Programme complet de l’Équipe de France de basket fauteuil dans le Groupe A :

En avril dernier, le sélectionneur Franck Bornerand avait montré toute son ambition pour son groupe, estimant que les Bleus ont ce qu’il faut pour gagner à domicile. Des propos rapportés par nos confrères de Be Basket.

« Il n’y a pas de non-objectif. La lancée qu’on a aujourd’hui, on va la continuer, on va continuer à se préparer, on va continuer à progresser. On a déjà battu le Canada qui y va, on a battu l’Angleterre et l’Espagne en préparation. Donc on y va pour gagner. A huit, ça peut aller très très vite et on sera là. »