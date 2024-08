Bruno Caboclo ne fera finalement pas son retour en NBA cette année. Alors qu’on avait récemment vu l’intérieur brésilien s’entraîner avec les Warriors et les Cavaliers, Caboclo a choisi de rejoindre Pat Beverley au Hapoel Tel Aviv et de disputer l’EuroCup.

Bruno Caboclo is leaving Partizan to sign with Hapoel Tel Aviv 🚨✍️ pic.twitter.com/jzlLyADxsM

— BasketNews (@BasketNews_com) August 30, 2024

Nous n’aurons pas l’immense privilège de voir évoluer Bruno Caboclo en NBA cette saison. L’ailier-fort avait enchaîné les workouts avec différentes franchises de NBA, notamment les Warriors et les Cavaliers, mais il a finalement pris la décision de rester sur le Vieux Continent. L’intérieur tournait à 9,4 points de moyenne en EuroLeague la saison dernière pour sa première expérience dans la compétition. Après d’excellents Jeux olympiques où Caboclo a envoyé 17,3 points et 7 rebonds de moyenne, Caboclo avait une vraie chance d’intéresser du monde en NBA.

Pour rappel, Caboclo qui jouait au Partizan Mozzart Bet Belgrade avait décidé de quitter le club après un total de 50 matchs disputés la saison dernière. Un désaccord est à l’origine de cette situation, qui a fait que Bruno n’a plus joué avec son club après le 30 mai 2024. Le président du Partizan, Ostoja Mijailovic, a donc confirmé le départ définitif de son poste quatre. L’équipe serbe recevra ainsi une belle indemnité de 600 000 euros venant de l’Hapoel Tel Aviv sous forme de buyout. Le club israélien, pour sa part, paiera Caboclo environ 1,5 million de dollars la saison.

Pas de retour en NBA cette saison pour l’icône brésilienne Bruno Caboclo. L’intérieur de 28 ans semble se plaire en Europe, où le style de jeu a l’air de mieux lui convenir. Il faudra donc attendre encore un peu pour espérer revoir notre légende du côté de la NBA. On croise les doigts.

Source texte : BasketNews