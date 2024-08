Notre bonne étoile d’est enfin (re)penchée sur nous, alléluia. Après des Jeux olympiques enchanteresques, on était depuis 48h coincés dans un couloir sombre, en PLS, en attendant de vibrer à nouveau. C’est désormais chose faite, car on a des nouvelles de… Bruno Caboclo.

Les Jeux olympiques du Brésilien Bruno Caboclo auront été… caboclesques. En effet, après avoir été le boss de sa sélection à Riga lors du TQO, le KD auriverde a complètement raté ses deux premiers matchs, face à la France et à l’Allemagne. 3/10 en deux matchs, après tout peut-être qu’il était déjà bien content d’être là. Lors du match pour la troisième place cependant, Bruno surchauffe et en colle 33 aux Japonais et le Brésil se qualifie pour les quarts. Bruno rajoutera 30 pions sur son CV, contre Team USA, et rentre donc au pays fort de deux très belles perfs et d’un tournoi à peu près réussi.

La suite ? Elle se jouera peut-être, de nouveau, en NBA, puisque l’ailier passé par les Raptors, les Kings, les Grizzlies et les Rockets serait dans le viseur des Cavs, franchise coachée on le rappelle par… Kenny Atkinson, assistant de Vincent Collet et qui a donc vu de ses propres yeux Bruno jouer comme ma grand-mère face à la France. Doté d’un vrai physique NBA mais parfois coupable de gros courants d’air cérébraux, celui qui jouait la saison passée au Partizan Belgrade après être passé, entre autres, à Limoges, pourrait donc nous faire grâce de sa présence à la rentrée. Très clairement, ça, c’est un motif d’achat pour un nouveau maillot. Et si vous voulez mon adresse postale, ma boîte mail vous attend.