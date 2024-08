Patty Mills rejoint le Utah Jazz pour 1 an et 3,3 millions

On l’avait laissé du côté des Nets, à moins que ce ne soit à Brooklyn, ou peut-être bien au BC Grande Motte, peu importe. Les Jeux olympiques solides de Patty Mills avec l’Australie ont rappelé à la NBA que l’arrière de 36 ans n’était pas rouillé, et c’est donc avec le Jazz que Patoche continuera sa carrière au moins un an de plus !

Après, entre autres, dix saisons passées aux Spurs (titre en 2014), Patty Mills était devenu une sorte de globetrotter, exemple parfait du mec qui envoie du rêve l’été en sélection mais qui squatte le banc tout le reste de l’année. De ces joueurs-là, il en est même le capitaine.

Cet été, Patty a encore été bouillant avec les Boomers. Un match énorme d’entrée face aux Grecs, et une sortie de piste en quart de finale face à la Serbie, non sans être tombé les armes à la main. Probablement que Patty Mills a joué à Paris le 6 août dernier son dernier match international, mais sur la scène NBA le fantasque sniper n’en a donc pas fini, puisque l’on a appris aujourd’hui que le Utah Jazz du coach Will Hardy (même âge que Patty) avait décidé de s’accorder ses services :

Oh bah tiens !! Patty Mills !! Direction Utah, on garde toujours un pied en NBA après une énième belle perf en FIBA. C’est vraiment sa spéciale. https://t.co/ckRQXPlNYF

Du côté du Jazz, le vétéran aura pour principales missions d’envoyer de l’ogive lorsqu’il rentre mais, surtout, d’encadrer les jeunes joueurs de la franchise. On pense par exemple à Keyonte George, du talent plein les mains mais à 450 bpm en permanence, typiquement le genre de joueur qui apprendra aux côtés de “Patty Miles”, prononciation France Télé.

Les JO dans le rétro, on part donc sur ce genre d’infos. Et si vous vous plaigniez, sachez qu’on arrive avec des news de Bruno Caboclo. Oh la redescente, qu’elle est rude.