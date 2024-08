Les saisons rookies de Caitlin Clark et Angel Reese ont rythmé une saison WNBA de tous les records. Mais au-delà du face-à-face à distance, un sentiment d’excitation accompagne toujours leurs affrontements sur un parquet. Dernier rendez-vous de la saison régulière ce vendredi à 1h30.

Paroxysme du trashtalking en pleine finale universitaire, Angel Reese chambre Caitlin Clark avec véhémence à quelques secondes de la fin du match. “You can’t see me” à la John Cena, mime de la bague à venir, tout y passe. En ce jour d’avril 2023, la victoire de LSU face à Iowa propulse les deux joueuses au premier plan médiatique sur fond d’une opposition immuable – bien que parfois fabriquée – de style de jeu et de personnalité.

L’année suivante, quand Clark envoie 41 points pour disposer de sa meilleure ennemie dans le Final 4, tous les observateurs continuent à louer la rivalité naissante. Mais loin de se livrer à une lutte malveillante, les deux stars montantes du basketball féminin américain ne cessent de redéfinir les contours d’une compétitivité saine qui apporte un souffle de fraîcheur sur le sport. Le record d’audience pour la finale NCAAW 2024 en témoigne, tous les ingrédients sont réunis pour sublimer le basket et le divertissement.

Entre messages d’amour, tacles appuyés et félicitations, la rivalité qui remonte aux catégories jeunes d’AAU régale dans tous les aspects.

ANGEL REESE HIT CAITLIN CLARK WITH THE “YOU CAN’T SEE ME” 👀 pic.twitter.com/Zj3mqIzkk9

— ESPN (@espn) April 2, 2023

“I love Caitlin… One day, hopefully, we could even be teammates.”

Angel Reese on Caitlin Clark 💯

(via @LSUsports, TigerBait/YT) pic.twitter.com/3Fjmh9q2s0

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 6, 2023

En WNBA, si la saison historique de Caitlin Clark (1er choix) n’a pas surpris grand monde, les performances et la détermination d’Angel Reese (7e choix) placent rapidement l’ancienne de LSU dans toutes les discussions. Il n’en fallait évidemment pas moins pour donner à certains une raison supplémentaire de comparer deux rookies que tout oppose ou presque sur un parquet. Si ce n’est peut-être l’excellence et le désir absolu de victoire.

Dans une ligue physique où contact et trashtalking sont légions, les face-à-face entre Clark et Reese ne tardent pas à devenir des rendez-vous immanquables. Certes, la polarisation de certains discours excessifs trop manichéens desservent le débat comme le sport tout entier. Mais force est de constater – et d’apprécier – le sentiment électrique qui accompagne chacun de leurs affrontements.

Au mois de juin, Angel Reese se sublime dans un comeback de Chicago pour ponctuer d’une victoire un match parmi les plus beaux de la saison. Mais surtout, pas une minute ne s’écoule sans son lot de trashtalking. Un shrug de Clark, un “top small” de NaLyssa Smith sur Reese ou des cris de joie démonstratifs à chaque panier primé derrière l’arc. L’énergie des deux rookies emporte toutes leurs coéquipières, la salle et les téléspectateurs.

“Je pense que c’est simplement l’émotion et la passion avec lesquelles on joue. Je pense que les gens aiment voir ça et je pense que ce n’est peut-être pas quelque chose qui a toujours été apprécié dans le sport féminin.” – Caitlin Clark

Deux des trois affrontements entre le Sky et le Fever se sont terminés avec… un seul point d’écart. Ces rencontres, à l’image de la rivalité entre les deux protagonistes, ne sont jamais fades. Sur le site spécialisé TickPick, les prix de revente des billets atteignent un nouveau record pour un match WNBA avec un prix moyen à 334 dollars.

BREAKING: The Fever vs. Sky game tomorrow is the most expensive WNBA game on record at @TickPick with the average ticket price at $334.

These two ladies are changing the game 🤯 pic.twitter.com/86MRXlmzPS

— Legion Hoops (@LegionHoops) August 29, 2024

Pour la dernière fois de la saison régulière, l’heure est au plaisir de profiter de ces saisons historiques.

Les deux meilleures rookies se retrouvent à 1h30 à Chicago pour un ultime affrontement dans cette saison régulière WNBA 2024. Si le Fever, dans une superbe forme, est favori, les pop-corns sont évidemment nécessaires.