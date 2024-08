Comme à son habitude à l’issue d’une grande compétition internationale, la FIBA délivre une mise à jour de son classement général des nations. Dans le sillage de son superbe parcours jusqu’en finale des Jeux Olympiques, l’Équipe de France féminine gagne quatre places et se positionne sur la dernière marche du podium derrière l’Australie et Team USA.

Défaite d’un tout petit point en finale des Jeux Olympiques par l’invincible Team USA, l’équipe de France n’a pas à rougir de son aventure. En plus de l’argent, Gabby Williams et ses coéquipières ont contribué à la remontée dans le Ranking FIBA. Septièmes il y a douze mois, les Bleues remontent à la troisième place. Médaillée de bronze à Tokyo en 2021 et lors de l’EuroBasket 2023, la France cimente sa place parmi les plus grandes nations.

Derrière les États-Unis, premières au classement depuis la naissance du grand-père de Guillaume le Conquérant, l’Australie récupère la place de dauphin après sa médaille de bronze à Paris. La Belgique, sixième, n’a pas bougé après sa défaite dans le match pour la troisième place à Paris.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Pour rappel, l’ordre du classement est déterminé par les résultats des nations dans les grandes compétitions internationales (dont les qualifications) sur les huit dernières années. C’est grâce à ce Ranking FIBA que les têtes de série et les chapeaux lors des tirages au sort des futurs tournois sont ensuite déterminés.

🚨 NEW FIBA WOMEN’S WORLD RANKING 🚨#Paris2024 Gold Medalists USA 🇺🇸 retain their top spot, while France 🇫🇷 make a big jump into the Top 5 🔥

📊 See the full rankings here, presented by @Nike 👇

— FIBA (@FIBA) August 29, 2024

Parmi les plus belles progressions, on note l’Allemagne (+8), qui surfe sur la première apparition olympique de son histoire pour apparaître à la treizième position. Mais pour la première fois de l’histoire du Ranking FIBA (hommes et femmes confondus), une équipe africaine intègre le top 10. Le Nigéria (+4), qualifié en quart de finale après une superbe phase de groupe, se place désormais huitième derrière le Canada.

Le classement complet est à retrouver ici.

Source texte : FIBA