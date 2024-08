Au micro du podcast de Gilbert Arenas, Dwight Howard a eu l’occasion de revenir sur sa première aventure avec les Lakers de Kobe Bryant. Entre la difficulté de jouer avec Kobe, les attentes et le fait qu’il ne voulait pas rejoindre L.A., cette première expérience n’a pas été beaucoup appréciée par l’ancien Défenseur de l’Année.

En 2012, Dwight Howard prenait la décision de quitter le Magic pour lancer un nouveau cycle dans sa carrière. D12 est alors une star en NBA, un All-Star en puissance et le meilleur défenseur de la Ligue. Si le départ d’Orlando a été assez animé, (les fans ont d’ailleurs eu du mal à lui pardonner), Howard semblait avoir une idée précise de là où il voulait aller. Et contrairement à ce que tout le monde pensait à l’époque, les Lakers n’étaient pas son choix, loin de là. C’est ce qu’il a confié au podcast de Gilbert Arenas.

“C’est difficile de jouer avec Kobe. Déjà, il y a les attentes de remporter le titre. Et ensuite… Merde, tout le monde attendait de moi et Kobe qu’on soit les nouveaux Kobe et Shaq. Et je revenais tout juste d’une blessure… J’étais encore en train de gérer tous les aspects mentaux avec ce qu’il s’est passé à Orlando, et maintenant je dois aller à L.A. et je joue avec Kobe Bryant. Je l’ai vu jouer et ils nous a battus en Finale. J’étais déjà énervé parce que je devais aller à L.A. Personne n’a jamais su que je ne voulais pas aller à L.A. Je ne voulais pas aller aux Lakers, parce que je voulais battre les Lakers, ils venaient de nous battre en Finales. Donc dans mon esprit, je me suis dit : ‘Pourquoi j’irais dans l’équipe qui vient de nous battre ?'”

Malgré toutes ces difficultés avec le maillot pourpre et or, Dwight Howard a confié qu’il regrettait tout de même d’avoir pris cette décision hâtive, sous le coup de l’émotion, de quitter la Californie après une seule saison :

“Je voulais aller à Brooklyn. Et juste recommencer toute ma carrière. Mais on m’a envoyé à L.A., et j’étais genre ‘Mec je vais revenir et on va essayer de gagner à LA’. Et ça n’a pas marché. Et j’ai pris une décision sous le coup de l’émotion, de partir. Je regrette ça, d’avoir pris cette décision en me basant sur mes émotions et comment je me sentais. On a parlé de comment les fans étaient, de comment l’organisation était avec moi et Kobe… Je n’ai pas vraiment pris une décision intelligente et logique”

Il s’est heureusement bien rattrapé avec son deuxième séjour aux Lakers en gagnant le titre NBA en 2020, mais la première année de Dwight Howard avec les Lakers en 2012-2013 ne s’était donc vraiment pas très bien passée. Malgré cela, Dwight semble regretter son départ pour Houston à l’été 2013, où il avait été associé à James Harden. Le Dwight est désormais bien loin de toutes ces problématiques de NBA, lui qui est actuellement engagé dans l’équipe des Mustangs de Taiwan.

