Dwight Howard s’engage avec les Taiwan Mustangs

Libre de tout contrat, Dwight Howard n’a toujours pas envie de raccrocher les sneakers. L’ancien All-Star repart du côté de Taiwan, où il s’est engagé avec les Taiwan Mustangs.

Dwight Howard a beau répéter à qui veut l’entendre qu’il rêve d’une dernière pige en NBA, les portes de la grande Ligue ont bien du mal à s’ouvrir de nouveau pour lui. Le géant a pourtant fait du pied à bien des équipes ces derniers mois. Outre les Lakers, l’ancien Défenseur de l’année avait expliqué vouloir prendre sa retraite au Magic, sa première équipe en pro, là où il a connu ses heures de gloire. Plus vu sur un parquet NBA depuis deux ans et un passage par les Los Angeles Lakers, D12 continue sa tournée internationale. Après un premier passage durant la saison 2022-23, le champion NBA 2020 est de retour à Taiwan.

Dwight Howard signed with Taiwan Mustangs in Taiwan, he will play The Asian Tournament.

Dwight Howard will form twin towers with 7’7″ Samuel Deguara.

📸: Taiwan Mustangs (IG) pic.twitter.com/AJiiUbR8X3

Sauf que cette fois, il ne jouera pas pour les Leopards mais pour les Mustangs. L’équipe a confirmé la nouvelle sur sa page Instagram.

À 38 ans, Dwight Howard commence à sentir le poids des années mais il devrait encore pouvoir sortir de belles lignes de stats dans une ligue au niveau bien moins relevé que la NBA. À Taiwan, D12 retrouvera quelques visages connus de l’Oncle Sam, comme notamment DeMarcus Cousins, qui a rejoint le championnat taiwanais en début d’année civile.

