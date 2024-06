DeMarcus Cousins champion et MVP des Finales à Taiwan

Du côté de Taiwan depuis le début de l’année civile, DeMarcus Cousins kiffe sa vie en Asie. Le pivot, passé notamment par les Kings, les Pelicans ou encore les Warriors, vient de remporter le titre de champion de Taiwan, le tout en finissant MVP des Finales.

DeMarcus Cousins avait dit il y a quelques mois qu’il avait fait une croix sur la NBA et son passage par Taiwan se passe pour le moment très bien. Son équipe des Taiwan Beer Leopards vient de remporter le titre national sans forcer face aux Taipei Taishin Mars (4-0 en finale). Boogie a bien contribué à ce succès, compilant notamment 24 points et .. 24 rebonds lors du match décisif !

De quoi aller chercher une récompense supplémentaire pour lui car il a été élu MVP des Finales 2024. Il faut dire qu’il tournait à 25,3 points et 14,8 rebonds sur la série. Difficile de passer à côté.

Former NBA All-Star Demarcus Cousins was named Finals MVP as the Taiwan Beer Leopards won the Taiwan T1 league Championship 🏆 pic.twitter.com/TP7ovBCXqQ

À seulement 33 ans, DeMarcus Cousins s’offre une seconde jeunesse du côté de Taiwan. Lui le mal-aimé de la NBA a réussi à mettre tout le monde dans sa poche sur la petite île du Pacifique. À voir si ce retour sous les projecteurs attirera quelques GM de NBA cet été. Boogie, lui, ne semble plus vouloir les attendre.