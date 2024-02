Récemment passé par Taïwan après avoir également visité Porto Rico, DeMarcus Cousins n’a plus joué en NBA depuis 2022. Et même s’il n’a que 33 ans, DMC ne croit plus à un retour dans la Grande Ligue. Il est prêt à fermer définitivement ce chapitre pour en ouvrir d’autres.

DeMarcus Cousins en NBA, c’est terminé.

Celui qui est arrivé dans la Ligue en 2010 via le cinquième choix de la Draft, celui qui a représenté Sacramento pendant plusieurs saisons, celui qui a été quatre fois All-Star et deux fois All-NBA dans son prime, ne s’imagine plus revenir en NBA. C’est ce qu’il a indiqué à HoopsHype quand Cyro Asseo de Choch lui a demandé s’il espérait toujours revenir dans la Grande Ligue.

“Honnêtement, non. J’ai fait mon temps. À un moment donné, j’essayais de revenir. Mais j’en suis à un point dans ma vie où je fais beaucoup de choses en dehors des terrains, et je me sens bien. Mes 12 années dans la Ligue représentent un petit chapitre de ma vie. Je suis prêt à passer à autre chose pour voir ce que l’avenir me réserve.”

Brisé en plein prime par de grosses blessures (tendon d’Achille, genou, ischio-jambier), DeMarcus Cousins n’a jamais pu retrouver le niveau de domination qui était le sien à Sacramento puis brièvement à New Orleans. Pour rappel, DMC, c’était 27 points et 11 rebonds tous les soirs quand il était en bonne santé. Autant dire qu’il ne rigolait pas du tout. Il faisait même partie de Team USA pour la Coupe du Monde 2014 et les Jeux Olympiques 2016, avec à chaque fois une médaille d’or au bout.

À partir de 2018, Boogie Cousins a dû se contenter de petites piges à droite à gauche : Warriors, Lakers, Rockets, Clippers, Bucks, Nuggets. Le pivot a toujours su rester productif malgré un temps de jeu très limité, car le basket ça ne se perd jamais vraiment quand on a son talent. Mais il n’a pas réussi à retrouver une place durable en NBA, victime peut-être de sa réputation après quelques écarts de comportement plus tôt dans sa carrière.

DeMarcus Cousins is moving on from the NBA

“I know I’ve had my time there. You know, there was a point where I was trying to make that happen. But the place I’m in my life now, just with everything I’ve got going on, just outside of basketball, like I’m in a good place. So,… pic.twitter.com/InuoVStXJz

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 23, 2024

DeMarcus Cousins n’a pas encore fait une croix sur le basket, par contre il a fait une croix sur la NBA. Sans doute une manière pour lui de se libérer totalement l’esprit et de laisser la place à de nouvelles expériences sur comme en dehors des parquets.

Source texte : HoopsHype