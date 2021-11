DeMarcus Cousins débarque aux Bucks : nouvelle opportunité pour Boogie, la bonne pour aller chercher une bague ?

Revoilà DeMarcus Cousins ! Alors qu’il était sans équipe fixe depuis son passage aux Clippers l’an passé, DMC est de retour en NBA. Sa nouvelle destination ? Les Milwaukee Bucks, champions en titre.

La nouvelle est tombée hier soir et elle nous vient d’Adrian Wojnarowski d’ESPN : DeMarcus Cousins is back ! Boogie est effectivement sur le point de signer un contrat d’un an avec les Bucks, qui possédaient encore une place de libre dans leur effectif. Woj précise que c’est un deal non garanti, ce qui signifie théoriquement que DMC pourrait ne pas finir la saison à Milwaukee. Bon, on n’est pas là pour plomber l’ambiance. Ce qu’il faut retenir aujourd’hui, c’est que Cousins a une nouvelle opportunité devant lui dans une équipe candidate au titre. C’est pas beau ça ? Passé par Golden State, Houston et les Clippers depuis ses gros problèmes de blessures (rupture du tendon d’Achille et rupture d’un ligament du genou notamment), Boogie a montré qu’il pouvait encore être productif sur un parquet NBA : lors de son dernier passage à Los Angeles, il tournait à presque 8 points et plus de 4 rebonds à 54% au tir en à peine 13 minutes de jeu. Il a même participé au très beau parcours des Clips en Playoffs en lâchant quelques belles perfs face aux Suns en Finales de Conférence Ouest. On pense notamment à ses 15 points en… 11 minutes lors du Game 5 à Phoenix, permettant aux Clippers de rester en vie. Donc non, DMC n’est pas encore cramé.

Bucks kept an open roster spot, needed size and will bring Cousins into a strong culture on a non-guaranteed deal. Cousins played well for Clippers in significant stretches a season ago, and stayed in shape awaiting an opportunity. Now Cousins gets a deal on the defending champs. https://t.co/zDPHYje9Cq — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 28, 2021

Et les Bucks comptent donc bien en profiter. Mais pourquoi Milwaukee a soudainement décidé de miser sur DMC ? Parce que les champions en titre doivent toujours faire sans Brook Lopez, leur pivot titu. Absent depuis le premier match de la saison contre les Nets à cause d’un dos capricieux, Lopez ne semble pas encore prêt à retrouver les parquets. Il progresse dans sa rééducation mais visiblement il lui faut encore un peu de temps. Si Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis peuvent bien sûr assurer le poste 5 sur plusieurs séquences, l’arrivée de Boogie devrait les soulager un peu en attendant que Brook soit sur pied. Alors évidemment, Cousins n’aura sûrement pas le même impact défensif qu’un Lopez, très important dans le système du coach Mike Budenholzer. Par contre, il pourra apporter sa production sur un temps de jeu réduit, et ça peut faire du bien à ces Bucks qui montent sérieusement en puissance actuellement avec sept victoires de suite.

À 31 ans, DeMarcus Cousins fait donc son retour en NBA, cette fois-ci du côté de Milwaukee. Combien de temps restera-t-il chez les Bucks ? Les champions en titre vont-ils le garder une fois que Brook Lopez sera de retour ? À voir, mais en tout cas l’opportunité est là pour Boogie. À lui de la saisir.

Source texte : ESPN