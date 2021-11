NBA Top 10 du jour : Stephen Curry fait un gosse dans le dos des Clippers, il nous l’avait encore jamais faite celle-là

Stephen Curry, LeBron James, Jerami Grant et la porte de derrière sont les héros de ce premier Top 10 de la semaine, et la défense des Kings, des Lakers, des Bucks et des Pistons jouent les sparring partners parfaits. Envoyez les highlights !

C’est comment dans le film déjà ? Ah oui : « Cours Siakam, cours ».

Voilà ce qui arrive quand tu mélanges un Dowg comme Dillon Brooks et une défense de poussins deuxième année.

Bobby Portis aussi est un dowg, mais Juston Holiday n’en a rien à péter.

C’est peut-être bien parce que les Pistons comptent trop sur Frank Jackson que les Pistons n’arrivent pas à gagner de matchs. C’est une piste hein.

La porte de derrière.

La porte de derrière on a dit.

Voilà ce qui arrive quand tu mélanges un freak comme Jerami Grant et une défense de vétérans 18ème année.

Brandon Clarke dans la tronche de Chimezie Metu, c’est obligé qu’il y ait une contrepèterie quelque part.

Alley-oop sympa entre LeBron James et Anthony Davis, ça c’est vraiment super original.

Stephen Curry a fait un bébé dans le dos des Clippers