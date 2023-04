Tiens, ça faisait longtemps bonhomme. Ce mardi, DeMarcus Cousins s’est officiellement engagé avec les Mets de Guaynabo. Ouai, nous aussi, on aurait aimé une meilleure suite à « Mets ».

32 balais, 33 au mois d’août, et déjà une fin de carrière qui se profile avec cette signature à Porto-Rico. On ne demandait pas forcément une « happy end », mais le coup de la signature à Guaynabo un jour après s’être auto-congratulé d’être « le troisième meilleur intérieur de NBA », ça tape tout en haut sur l’échelle du chaud/froid. On pourrait même penser qu’il a fait exprès, rien que pour relancer le buzz autour de sa personne. Alors, peut-être les négociations pour un départ dans une franchise de Porto-Rico débutent-elles une heure avant la signature. Permettez-nous d’en douter.

Fin de course ? On ne lui souhaite pas mais ça y ressemble. Quatre franchises sur ses deux dernières saisons NBA, les Rockets, les Clippers, les Bucks puis les Nuggets, et des statistiques bien inférieures à celles qu’on lui connaissait. C’est-à-dire ? Boh, souvent 8 ou 9 points sur ses courtes rentrées, mais une identité de jeu désormais trop peu intéressante pour des franchises aux systèmes offensifs bien définis. Il était une grosse brute épaisse capable de cuisiner son monde en solitaire. Ses qualités athlétiques parties, il lui faut désormais se renouveler sous la pression du temps qui passe et de l’âge et ses dégâts. D’après Adrian Wojnarowski, DeMarcus Cousins ne passera que le printemps avec les Mets de Guaynabo, et espère toujours un ticket au sein d’une franchise NBA pour la saison prochaine. Ras-le-bol des mails qui se terminent par : « Nous vous souhaitons bonne chance dans vos recherches ».

“As of right now, i’m the third best center in the league.”

Do you agree or disagree with DeMarcus Cousins? 🤔

(via @shobasketball)pic.twitter.com/w18RbDo5sq

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 11, 2023