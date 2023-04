Après une longue saison régulière, les choses vraiment sérieuses commencent ce soir avec le play-in tournament. Et qui dit play-in tournament dit forcément pronostics de la rédaction de TrashTalk. Bah ouais, c’est l’heure de se mouiller et de montrer ses talents d’Hexperts. Après l’Est, on enchaîne avec l’Ouest où les Lakers, les Wolves, les Pelicans et le Thunder vont se battre pour les deux derniers spots qualificatifs en Playoffs.

GIOVANNI

Victoire des Lakers face aux Wolves.

Victoire des Pels face au Thunder.

Victoire des Pels face aux Wolves.

Difficile d’imaginer les Lakers échouer dans leur quête de Playoffs. Karl-Anthony Towns et – surtout – Anthony Edwards auront à cœur de prouver que les Wolves ne sont plus des losers mais LeBron James en a vu d’autres. Le Thunder ? L’histoire est belle et la confrontation avec les Pels sera la cerise sur le gâteau de leur saison, mais ces Pels, justement, ont une belle gueule de belle équipe de Playoffs. Ce qui me fait également dire que ces même Pels battront les Wolves vendredi pour gagner le droit d’aller défier les Nuggets au premier tour. Moralité ? Les Wolves sont toujours des losers, cordialement.

NICO

Victoire des Lakers face aux Wolves.

Victoire des Pels face au Thunder.

Victoire des Pels face aux Wolves.

En plein boom pour finir la régulière, les Lakers de LeBron et AD vont faire le boulot cette nuit face aux Wolves, qui seront privés de Rudy Gobert (patate sur Kyle Anderson), Jaden McDaniels (patate contre un mur) et Naz Reid (pas de patate, mais poignet fracturé) pour le match le plus important de leur saison. Les Loups joueront donc leur survie face aux Pelicans, qui auront de leur côté battu le Thunder, équipe sympa mais encore un peu tendre pour jouer dans la cour des grands. Et contrairement à la dernière journée de régulière, je vois les Pels de Brandon Ingram mettre une grosse clim à Minnesota pour décrocher le dernier ticket qualificatif pour les Playoffs. Cela nous donnera donc un Grizzlies – Lakers et un Nuggets – Pelicans au premier tour des PO, et ce n’est pas pour me déplaire.

ARTHUR

Victoire des Wolves face aux Lakers.

Victoire du Thunder face aux Pels.

Victoire des Lakers face au Thunder.

Pas certain de la victoire des Wolves à Los Angeles, mais très envie d’y croire. La seconde partie de saison des Californiens est de top niveau. Pour autant, il n’y aurait pas plus « Lakers » que de manger 47 pions d’Anthony Edwards en antenne nationale. Avec derrière, encore une chance de se rattraper contre le Thunder d’un Shai Gilgeous-Alexander historique à New Orleans. 66 points, 7 rebonds et 11 passes. La violence de la phrase. Esprit malade ? On en parle au réveil.

NICO V.

Victoire des Lakers face aux Wolves.

Victoire des Pels face au Thunder.

Victoire des Wolves face aux Pels.

Les Wolves s’en vont à Los Angeles avec un secteur intérieur décimé. Dommage, le meilleur joueur adverse joue à l’intérieur. Carton complet d’Anthony Davis à venir, pendant qu’Anthony Edwards sauve les meubles face à une équipe qui est plus forte. LeBron James attendu en mode King, bien sûr, et direction les Playoffs au bout des 48 minutes. Dans l’autre match, le Thunder va tout donner, mais ferait bien de réserver ses tickets d’avion car Brandon Ingram est bien trop fort et va qualifier les siens pour le dernier match. Et l’ultime duel ? Je vois bien les Pelicans passer à l’expérience, mais sérieusement… le potentiel de memes si les Wolves passent est énorme, tout comme la déculottée qu’ils vont prendre à Denver au premier tour. Et ça, c’est dans les veines.

ALEX

Victoire des Lakers face aux Wolves.

Victoire des Pelicans face au Thunder.

Victoire des Pelicans face aux Wolves.

Les Lakers reviennent de trop loin pour perdre ce match du Play-in face aux Wolves. Minny rend en plus les choses faciles en perdant coup sur coup son meilleur défenseur exter’ (McDaniels) et son protecteur de cercle (Gobert). LeBron James et Anthony Davis risquent de se régaler. Entre Pels et Thunder, je vois une rencontre assez serrée mais NOLA a vraiment un boost d’expérience en plus pour faire la différence, c’est un groupe qui a connu les Playoffs l’an passé, ils ont faim et ont envie d’y revenir. Bien joué pour les progrès OKC, on se retrouve l’an prochain, et peut-être même plus haut. Enfin, j’imagine bien Minnesota vivre une semaine en enfer avec une élimination à la maison face à un Brandon Ingram en feu. Le calice jusqu’à la lie pour KAT et ses copains.

CLEMENT

Victoire des Lakers face aux Wolves.

Victoire des Pels face au Thunder.

Victoire des Pels face aux Wolves.

Forts d’une très belle remontada après un début de saison bien crade, les Lakers, qui ont retrouvé toutes leurs forces, vont disposer des Wolves qui en ont perdu pas mal sur le dernier match et iront affronter les Grizzlies dans une opposition qui pourrait bien être plus indécise que prévu. L’expérience des Pelicans aura raison de la fougue et de la jeunesse du Thunder sur l’autre match. Et je vois toujours les Flamants Roses disposer de Timberwolves trop occupés à s’entraîner au MMA, et valider le dernier billet qualificatif pour les Playoffs pour affronter les Nuggets, leaders à l’Ouest.

AUGUSTE

Victoire des Wolves face aux Lakers.

Victoire du Thunder contre les Pels.

Victoire du Thunder contre les Lakers.

Alors oui, je mise sur la cote à 200 sur ce play-in à l’Ouest. Mais s’il y a bien une chose que nous a appris l’Ouest cette saison, c’est qu’il est imprévisible. Malgré un secteur intérieur inexistant, les Wolves vont créer la sensation en battant les Lakers. L.A. va soit prendre les Loups de haut, soit subir une grosse blessure (malheureusement). Le lendemain, le Thunder poursuit sa belle victoire contre les Pelicans avec un SGA à 40 points minimum. Puis dans la finale, laissez-moi être pour le petit poucet qui va battre le mastodonte de Los Angeles. Même si ce n’est pas le prono le plus safe qui soit.

EDGAR

Victoire des Lakers face aux Wolves.

Victoire des Pels face au Thunder.

Victoire des Pels face aux Wolves.

L.A. n’aura pas besoin de deux cartouches pour rejoindre Memphis en Playoffs. Sur la dynamique de fin de saison et avec leurs deux stars en pleine bourre, la logique sera respectée. Cette accession aux Playoffs fera basculer les Lakers dans un nouveau statut, la série face à Memphis s’annonce plus indécise que jamais. C’est le cœur déchiré que je verrais OKC céder face à Ingram et les Pels. Même sans Zion la marche paraît trop haute pour la jeune garde du Thunder. Enfin, les Wolves termineront leur saison en eau de boudin face à NOP, démobilisés et dépassés par la qualité collective des Pels qui rejoindront les Nuggets. Denver devra grandement se méfier, d’autant plus si Zion remet le nez à la fenêtre.