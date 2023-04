Après une longue saison régulière, les choses vraiment sérieuses commencent ce soir avec le play-in tournament. Et qui dit play-in tournament dit forcément pronostics de la rédaction de TrashTalk. Bah ouais, c’est l’heure de se mouiller et de montrer ses talents d’Hexperts. On commence à l’Est où le Heat, les Hawks, les Raptors et les Bulls vont se battre pour les deux derniers spots qualificatifs en Playoffs.

GIOVANNI

Victoire du Heat face aux Hawks.

Victoire des Raptors face aux Bulls.

Victoire des Raptors face aux Hawks.

Un play-in qui ne m’excite absolument pas. Désolé pour cette info concernant mon excitation mais il fallait que ça sorte. Concernant mon pronostic ? L’expérience de Jimmy Butler devrait faire la différence face à Atlanta, la pluralité des talents à Toronto pourrait suffire aux Raptors face aux Bulls et dans le match de la peur vendredi je mets une pièce sur les Dinos avec Trae Young expulsé au troisième quart-temps. Et sinon, je vous ai déjà dit que ce play-in à l’Est ne m’excitait pas du tout ?

NICO

Victoire du Heat face aux Hawks.

Victoire des Bulls face aux Raptors.

Victoire des Hawks face aux Bulls.

2 places pour 4 équipes, avec une première bataille ce soir opposant Miami à Atlanta. Jimmy Butler l’a annoncé, le Heat battra les Hawks et “In Jimmy I trust”. Dans la rencontre Raptors – Bulls de mercredi, je mise sur un DeMar DeRozan Game qui permettra aux Taureaux de rêver à une place en Playoffs face à Atlanta, tout ça pour mieux se planter derrière parce que Chicago est bien trop irrégulier pour gagner deux fois de suite à l’extérieur. Heat 7e, Atlanta 8e, Toronto et Chitown en vacances, c’est mon dernier mot Jean-Pierre.

ARTHUR

Victoire du Heat face aux Hawks.

Victoire des Bulls face aux Raptors.

Victoire des Bulls face aux Hawks.

Duel d’équipes linéaires et pas franchement stimulantes à regarder entre Miami et Atlanta. Jimmy Butler va mettre 33 points et bien défendre. Bam Adebayo va mettre 18 points et bien défendre. Udonis Haslem, serviette blanche sur l’épaule, se lèvera du banc pour applaudir. Tyler Herro va scorer et annoncer dans la foulée que le Heat est contender. Rien de neuf sous le soleil floridien. Derrière, Atlanta se fera surprendre par des Bulls qui – à Toronto – se sont rendus compte de la qualité de leur effectif. Jamais un DeMar DeRozan Game sans deux. Trae Young à 16 points à 4/17 au tir et 6 ballons perdus. Dejounte Murray en vacances à la même période que Banchero. Banco.

NICO V.

Victoire du Heat face aux Hawks.

Victoire des Raptors face aux Bulls.

Victoire des Raptors face aux Hawks.

Un Heat qui doit éviter à tout prix l’humiliation face à des Hawks qui peuvent être très embêtants à jouer. Finale de conf’ puis année sans Playoffs ? Nan, y’a que les Mavericks pour ça hein. Jimmy Butler en mode très grand, et direction Boston pour prendre une revanche sur la saison passée. Inconstants au possible, les Bulls s’en remettront à DeMar DeRozan et ça marchera, jusqu’à ce que les Raptors rappellent qu’en terme de défense, ils savent y faire. Siakam au top, VanVleet dans le même esprit, Barnes en embuscade et c’est gagné. Enfin, dans le dernier match, c’est à peu près du 50/50. Sauf qu’une équipe est à mon sens plus expérimentée, et ça fera la diff. Oui, je parle des Dinos.

ALEX

Victoire du Heat face aux Hawks.

Victoire des Raptors face aux Bulls.

Victoire des Hawks face aux Raptors.

Pour ce début de Play-in à l’Est, je n’imagine pas Miami perdre pied face à Atlanta à South Beach. Le Heat aime trop ce genre de match à haute tension, en particulier Jimmy Butler. Trae Young risque encore de passer un mauvais moment, des deux côtés du terrain. Entre l’attaque de feu et la défense de fer, j’opte pour la seconde. Pour la deuxième affiche, c’est vraiment du 50/50 avec pas mal d’expérience des deux côtés mais je vois Toronto faire le taf à la maison. Ce qui nous amène enfin à ce match Hawks – Raptors, où je mise plutôt sur Atlanta. Paumer deux fois de suite dans des matchs couperets pour aller en Playoffs, ça me semble gros, même pour des faucons aussi irréguliers.

CLEMENT

Victoire du Heat face aux Hawks.

Victoire des Raptors face aux Bulls.

Victoire des Hawks face aux Raptors.

Bon, parlons peu mais parlons bien. Le Heat ne devrait avoir aucun mal à aller sécuriser sa place en postseason pour tenter de fumer du Celtic. Jimmy Butler et sa bande sont trop sérieux pour se laisser faire et devraient cramer les Hawks. Dans l’autre match, les Raptors, emmenés par un collectif fort sympathique, devraient bien mettre un terme à la saison morose des Bulls qui ont peut-être déjà réservé l’hôtel à Cancun. Toutefois, Je vois plutôt Atlanta se hisser au huitième spot à l’Ouest grâce au talent de Trae Young, les Pioupious vont gagner le droit de se faire sweeper par jouer contre les Bucks.

AUGUSTE

Victoire du Heat face aux Hawks.

Victoire des Bulls face aux Raptors.

Victoire des Hawks face aux Bulls.

Je reste classique pour le premier match de ce play-in. Le Heat va faire comme l’année dernière, lock Trae Young en prise à deux et il n’y aura plus personne. Merci au revoir. Pour le Raptors – Bulls, j’avoue être très indécis car pour moi c’est du 50/50 pur et dur. Je pronostique plus les Bulls parce DeMar DeRozan sera le meilleur joueur sur le parquet, mais une victoire des Dinos ne me surprendrait pas. Et j’y vais plus aussi avec le cœur. Enfin, j’aimerais beaucoup que les Bulls battent les Hawks, mais on connaît l’histoire. Trae Young va devenir Ice Trae, dire au revoir à Chicago comme l’an passé à Cleveland et nous démoraliser encore une fois.

EDGAR

Victoire des Hawks face au Heat.

Victoire des Raptors face aux Bulls.

Victoire du Heat face aux Raptors.

On tente un gros coup avec la victoire des Hawks à Miami. Les rumeurs d’avenir incertain autour de Trae Young auront piqué le garçon à vif. Il voudra montrer qu’il a les épaules pour porter les faucons. Masterclass face à Miami en mettant tout le monde d’accord. Utopique vous dites ? Le public canadien portera Toronto dans ce match 9-10 face à des Bulls trop pâles cette saison. Enfin le Heat se reprendra contre les Raptors, parce qu’il faut pas déconner quand même, et perdra tranquillement au premier tour.