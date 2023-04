Les Blazers ont une nouvelle fois déçu cette saison. Avec un bilan en 33-49, Portland a terminé 13e de la Conférence Ouest alors que Damian Lillard a réalisé une de ses meilleures saisons individuelles. Pour la campagne 2023-24, la franchise de l’Oregon veut être compétitive et construire autour de Damian Lillard. Cela veut dire transférer son prochain pick de premier tour, sauf si…

Portland continue de patiner dans la semoule et n’arrive pas à quitter le fond de la Conférence Ouest. Pourtant, la star Damian Lillard fait de son mieux pour tirer l’équipe vers le haut. Mais le sniper semble toujours aussi esseulé dans son objectif d’atteindre les sommets. Alors même si le basketteur/rappeur a toujours juré loyauté à sa tendre franchise, il veut gagner et le temps presse. Lillard a donc mis une petite pression à ses supérieurs tout récemment.

Pour ce faire, les Blazers n’ont pas d’autres choix que de penser à un package où leur futur haut pick de Draft 2023 y sera. Sauf si c’est Victor Wembanyama évidemment, comme confirmé par The Athletic. Selon les règles de la Loterie, Portland a 10,5% de chances de le choper. Vu son potentiel, on peut imaginer que Wemby pourrait apporter un plus tout de suite, dans un secteur où Rip City ne domine pas. Selon Timothy Rapp de Bleacher Report, pour compléter ce futur package, Portland pourrait mettre dans la balance Anfernee Simons ou Shaedon Sharpe ou… les deux. Tout dépend de la contrepartie, mais mettre les deux pépites de l’Oregon avec potentiellement un Top 5 de draft, ça peut faire beaucoup. Dans tous les cas, le manager général Joe Cronin et le coach Chauncey Billups sont sur la même longueur d’onde pour le prochain marché de l’été.

Merci pour vos interventions les Captains Obvious. Mais il aurait peut-être fallu y songer plus tôt comme par exemple à la Trade Deadline. Ou alors mieux entourer Damian Lillard durant sa carrière et autrement qu’avec du C.J. McCollum et du Jusuf Nurkic, sans leur manquer de respect.

Même en étant dans l’instant présent, ça ne va pas être si simple d’être “agressif” car la saison prochaine, les Blazers doivent déjà payer 110 millions en salaire garanti, avec une potentielle prolongation pour Jerami Grant à venir. Autant dire que la marge de manœuvre est d’ores et déjà limitée…

Source texte : The Athletic

The Blazers will likely trade their lottery pick unless they land the No. 1 pick.

That’s about the only clarity in their path forward, @jwquick writes.

On the end of another embarrassing season: https://t.co/liMUodvZKY pic.twitter.com/ZcdYqy5WSb

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) April 10, 2023