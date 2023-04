Oh la déclaration qui pourrait faire du mal, qui a peut-être déjà fait mal. Damian Lillard s’est exprimé en fin de nuit sur l’avenir des Blazers, et a indiqué qu’il ne se sentait pas trop d’être le leader d’un groupe très jeune. Faudrait-il y lire une envie de partir entre les lignes ?

Sentiment de résignation chez Damian Lillard ? C’est possiblement ce que la star de Portland a exprimé hier soir, en conférence de presse d’après-match. Les mots qui reviennent le plus souvent appartiennent tous au champ lexical de la frustration. Frustré de ne pas avoir arraché ne serait-ce que le play-in alors qu’il a proposé l’une de ses meilleures saisons en carrière. Frustré par une trade deadline hivernale gérée n’importe comment par sa franchise. Frustré par deux saisons qui n’ont abouti à rien alors que Dame commence a prendre de l’âge.

Et maintenant ? Il faudrait continuer, et construire autour du trio Lillard – Shaedon Sharpe – Anfernee Simons. Une belle triplette sur le papier… mais Damian Lillard n’a pas forcément envie de perdre du temps avec des jeunes encore relativement inexpérimentés. À 32 ans, l’homme qui a inscrit 71 points face aux Rockets cette saison veut sa bague. Et s’il a toujours juré fidélité à Portland jusqu’ici, rien n’indique qu’il sera encore un Blazer à la fin de l’été.

“Je n’ai pas énormément envie de construire avec une équipe jeune. Shaedon Sharpe est un pur joueur, il est différent […] Mais je ne suis plus intéressé par cela, pour être honnête. Ce n’est pas un secret. Je veux une chance de gagner le titre. Je pense qu’on est tous d’accord sur le fait de créer une équipe capable de jouer et de remplir cet objectif” – Damian Lillard

Et comment gagner un titre a Portland ? En faisant venir un gros joueur. La seule solution selon Damien. Et donc en faisant du ménage aussi, car le roi de Portland touchera 45 millions l’année prochaine. Une somme qui réduit la marge de manoeuvre, car un titre ne se gagne pas qu’avec deux joueurs, même très forts. Il faudra également des cols bleus pour entourer ces gars. Un sacré casse-tête qui s’annonce donc dans l’Oregon.

Source : Blazers PR