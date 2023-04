Bilan statistique 2022-23 : quel joueur a reçu le plus de fautes techniques cette saison ?

Ça y est, le gong de la saison régulière a sonné, 82 matchs et des milliers de chiffres sont derrière nous. L’heure est aux mathématiques pour la rédaction de TrashTalk, qui vous propose un passage en revue des collectifs et individualités « les plus » dans différents domaines statistiques. Troisième volet, quel joueur a reçu le plus de fautes techniques cette saison ?

À la question « Peut-on concurrencer un esprit aussi malade que celui de Dillon Brooks au nombre de fautes techniques reçues ? », la réponse est non. 18 doigts d’arbitres plantés dans la paume de main supérieure, un nombre ô combien symbolique puisqu’il surpasse Luka Doncic, Draymond Green et Trae Young, tous les trois à… 17 fautes techniques. « Symbolique », parce qu’il y a un nouveau shérif en ville. Dillon Brooks est l’élu. Celui qui doit apporter le déséquilibre dans la force. À jamais le premier gars à avoir remonté son coude dans l’entrejambes de Donovan Mitchell.

Autre constat à la vue de ce haut de tableau, Luka Doncic n’a toujours pas progressé là où il s’est juré de faire des efforts. On se souvient de son comportement limite-limite pendant les Jeux olympique de Tokyo en 2021. Plus récemment, le Slovène jouait deux matchs en un à l’EuroBasket 2022. Même si son équipe est arrivée en quart, il n’a gagné aucun de ses combats contre les arbitres. On pourrait dresser le même constat pour Trae Young, mais y’a juste moins de gens qui matent les Hawks. Petit marché de Géorgie, on verra ce que ça donne au play-in. Plus bas, Jordan Poole et Anthony Edwards s’invitent en gosses malpolis. Beaucoup de frustration pour le jeune meneur des Warriors, alors que c’est plus “naturel” pour Ant-Man. Peu importe, le patron cette saison, c’est bien Dillon Brooks. Et on est presque sûr que c’est une fierté.

Dillon Brooks and the Grizzlies getting hype x Outkast-Hey Ya. Via @memgrizz !! pic.twitter.com/MgnRw0DZ8V — Chris Williamson (@CWilliamson44) April 10, 2023



Débattez, débattez. On reste connecté. La suite des bilans statistiques de la saison 2022-23 arrive.