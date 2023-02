Donovan Mitchell qui se fout sur la gueule deux heures après l’annonce des remplaçants au All-Star Game. Rah, le contexte aurait pu être une inépuisable source de vannes s’il n’y avait pas eu dans les parages une circonstance atténuante du nom de « Dillon Brooks ». Encore un geste vicieux et très mal senti. Son dossier s’alourdit.

S’il fallait complimenter Dillon Brooks, on pourrait – après des heures de réflexion intensive – lui déceler un petit côté Bill Laimbeer… mais même pas. L’intérieur des Bad Boys était bien plus “discret” que ça. La fin justifiait les moyens. Là, c’est rien du tout qui justifie les moyens.

Milieu du 3e quart-temps, moment anodin pour déclencher ce qu’il s’est déclenché. Sur une simple attaque de cercle, Dillon Brooks absorbe le contact de son défenseur, en l’occurrence Donovan Mitchell, et le repousse sous le cercle à la régulière. Problème, Evan Mobley traînait dans le coin et gifle le lay-up de Brooks. L’ailier des Grizzlies tombe sur le dos, se rompt probablement un câble ou deux, puis dans un élan de on ne sait trop quoi, relève son bras droit dans l’entre-jambes de Donovan Mitchell. Zou : mêlée générale, plaquage incroyable d’un intendant d’équipe sur Dillon Brooks, parfait écran de retard de la sécu sur le banc de Memphis (histoire d’éviter les suspensions à l’unité). Les scènes qu’on n’aime pas mais qu’on aime quand même un peu.

Les commentateurs n’osent pas se prononcer : « Je ne sais pas. C’est dur de juger de l’intentionnalité, ce n’est pas notre job ». Un point pour la déontologie, un autre pour le mytho. Le ralenti est – à notre sens – clair comme de l’eau de roche. Le geste de Dillon Brooks se situe entre le très très très limite et l’inacceptable. Même pas sûr qu’il y ait une marge. Les images sont désormais entre les mains de la NBA qui n’a plus qu’à les analyser et en tirer sa propre conclusion. Pour le bien de son équipe, Donovan Mitchell n’aurait pas dû réagir. Jamais bien de gratter un match ou deux de suspension comme ça. M’enfin, il reste cinq minutes à jouer et les Cavaliers sont à +18. Une bonne bagarre au saloon mais t’as eu le temps de finir ton whisky.