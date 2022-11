Petit dimanche tranquilou-bilou, pas d’actu notable à signaler, et tout le temps du monde pour se pencher sur le programme de la soirée/nuit en NBA. Au menu ? Un Lakers – Cavaliers à heure française : on signe très fort.

# LE PROGRAMME

21h30 : Lakers – Cavaliers (sur BeIN Sports 2)

00h00 : Grizzlies – Wizards (sur BeIN Sports 4)

00h00 : Raptors – Bulls

4h00 : Clippers – Jazz

# À NE PAS MANQUER

Immanquable Lakers – Cavaliers à heure française, lequel pourrait toutefois présenter son lot d’absents : LeBron James est noté « probable », Darius Garland et Donovan Mitchell sont « questionnables ». Les deux guards de Cleveland étaient déjà au repos pour le déplacement à Detroit, il serait étonnant qu’ils ne se pointent pas sous les projos du Staples Center. Pour ce qui est de LeBron James, les Lakers (2-6) sont dans le dur et vont tout mettre en œuvre pour se présenter avec leur meilleur joueur sur le parquet. Et puis sans Anthony Davis, lui aussi « questionnable », l’addition risque d’être salée contre la 7e attaque de NBA (115,1 points par match).

Pas d’absents majeurs pour le 2e choc de la soirée entre Grizzlies et Wizards hormis… Bradley Beal, entré dans le protocole sanitaire. En face, la troupe de Ja Morant (6-3) siège à la 3e place de la Conférence Ouest, tandis que l’escadron de Kristaps Porzingis (4-5) est 9e à l’Est. Le Letton débute sa 8e saison NBA avec des moyennes de 20.2 points à 51% au tir, 8.7 rebonds, 2.1 passes et 1.1 contre. En face, Jaren Jackson Jr. squatte l’infirmerie depuis cet été : aucun intérieur n’a le profil parfait pour contenir Porzingis. De surcroît les Grizzlies sont la 24e défense de la Ligue, alors qu’ils étaient 6e la saison passée. On verra de quel bois va se chauffer l’ami Kristaps.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Raptors – Bulls, Pascal Siakam indispo pour deux semaines, Fred VanVleet « questionnable », Zach LaVine en « day-to-day ».

Début de saison taille All-Star pour DeMar DeRozan, à poursuivre contre le hustle de Gary Trent Jr.

Les Clippers (5-4) reçoivent le Jazz (7-3) : les Mormons vont-ils enfin lever le pied et ne pas omettre leur objectif Wembanyamesque ?

La troupe de Paul George reste sur trois victoires de rang.

Beaucoup les annonçaient premiers à l’Ouest, c’est dans ce genre de match qu’on va voir s’ils ont réellement activé le mode « ambitions ».

Un petit 35% à 3-points en début de saison pour Nico Batum : ça va rentrer, ça va rentrer.

Ça commence à 21h30, ça finira vers 6h30/7h. Vous bossez demain ? Accompagnez-nous au moins jusqu’au terme de ce Lakers – Cavaliers. Une affiche comme ça, un dimanche soir, ça pue le gros thriller.