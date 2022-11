NBA is back baby ! Après une trop longue pause d’un soir sans match, nos stars préférées retrouvent les parquets ce mercredi. Et on devrait avoir du spectacle avec 13 rencontres au programme, à commencer par Orlando – Dallas, avancé à 23h30 pour cause d’ouragan.

# LE PROGRAMME

23h30 : Magic – Mavericks

Magic – Mavericks 01h00 : Pacers – Nuggets

: Pacers – Nuggets 01h00 : Hornets – Blazers

: Hornets – Blazers 01h30 : Celtics – Pistons

: Celtics – Pistons 01h30 : Raptors – Rockets

: Raptors – Rockets 01h30 : Hawks – Jazz

: Hawks – Jazz 01h30 : Nets – Knicks (en direct sur BeIN Sports 1)

: Nets – Knicks (en direct sur BeIN Sports 1) 02h00 : Thunder – Bucks

: Thunder – Bucks 02h00 : Bulls – Pelicans

: Bulls – Pelicans 02h00 : Spurs – Grizzlies

: Spurs – Grizzlies 02h00 : Timberwolves – Suns (en direct sur BeIN Sports 4)

: Timberwolves – Suns (en direct sur BeIN Sports 4) 04h00 : Clippers – Lakers

: Clippers – Lakers 04h00 : Kings – Cavaliers

# À NE PAS MANQUER

Deux derbies dans les deux plus gros marchés de la NBA, ça c’est du programme. Et on commence à 1h30 à New York pour un Nets – Knicks à ne manquer sous aucun prétexte, sauf dormir pour aller au travail le lendemain, et encore. La bande à Kevin Durant reçoit celle de Jalen Brunson et ça devrait être électrique au Barclays Center. Les Brooklyn Nets viennent de perdre face à Dallas alors qu’ils restaient sur deux belles victoires sans Kyrie Irving. Kai sera toujours absent puisqu’il n’a pas encore complété les six conditions émises par la franchise pour faire son retour. À noter l’absence de Yuta Watanabe pour un petit bobo à la cheville, on va perdre en hustle côté Brooklyn. En face, des Knicks parfaitement moyens vont casser l’équilibre et passer soit à 6-5, soit à 5-6. De quel côté vont-ils basculer ?

À 4h on traverse le pays pour se retrouver à Los Angeles. Heureusement qu’on n’est pas dans l’Indiana, ici on a la fibre et on ne va donc pas manquer le tip-off. Bon, les Lakers sont nuls, il faut dire les termes, mais LeBron James va faire son retour au Staples Center à la Crypto.com Arena (bordel quel nom pourri) après un match d’absence. Suffisant pour taper le rival local ? Pas sûr du tout vu les résultats de ce début de saison. Leur adversaire avait également mal commencé la saison, mais les Clippers sont en train de se reprendre avec quatre victoires en cinq matchs sous l’impulsion d’un grand Paul George. Après leur comeback de 13 points en cinq minutes face aux Cavaliers, les voilà avec 6 victoires et 5 défaites. Tout ça sans Kawhi Leonard, out indéfiniment, ou à la retraite on n’est plus trop sûrs.

