Après un dimanche assez calme, la NBA reprend ses droits ce soir et de quelle manière. Huit matchs au programme dont un beau Nets – Lakers à 1h30, qui malgré les absences aura plein d’éléments de réponse à donner.

# LE PROGRAMME

1h : Sixers – Magic

1h30 : Nets – Lakers

2h : Timberwolves – Kings

2h : Thunder – Warriors

2h : Spurs – Wizards

2h30 : Mavericks – Pistons

3h : Suns – Raptors

4h : Trail Blazers – Hawks

# À NE PAS MANQUER

Plein de choses à suivre dans le Brooklyn – Los Angeles prévu cette nuit. D’un côté, les Nets, qui restent sur une victoire à la maison dans le derby face aux Knicks, et qui se doivent d’enchaîner. Toujours sans Kevin Durant, Brooklyn peut cependant compter sur un Kyrie Irving chaud bouillant. Quatrièmes de la Conférence Est, les Nets doivent gagner le plus de matchs possible d’ici le All-Star Break, alors que les équipes de derrière poussent pour revenir. Et s’ils veulent entrevoir l’avenir de façon plus tranquille, ils doivent rester dans ce top 4 synonyme de statut de tête de série au premier tour des Playoffs. À l’infirmerie, en plus de Kevin Durant, Ben Simmons est listé “questionable” et T.J. Warren est inscrit comme “doubtful“.

En face, les Lakers ont l’occasion de réaliser un petit exploit, eux qui évolueront sans LeBron James et Anthony Davis. Niveau sportif, ça reste compliqué pour les Purple and Gold. 13ème de la Conférence Ouest, Los Angeles reste sur une défaite controversée (et pas méritée ?) face aux Celtics mais flotte en embuscade, à trois victoires “seulement” du play-in. Ils doivent désormais passer la seconde pour vraiment être là où ils veulent être. Russell Westbrook est attendu au tournant et les Lakers ne partent pas favoris. L’occasion de faire une surprise ?

Les Sixers face au piège Orlando. Sur 7 victoires de suite, Philly pourrait jouer sans Joel Embiid incertain. À James Harden et les autres de mener les Sixers dans la bonne direction. Paolo Banchero, Franz Wagner, et Cole Anthony vont-ils jouer un mauvais tour à Philadelphie ? Pas impossible.

Une très belle affiche made in Western Conference ! Kings et Wolves s’affrontent, De’Aaron Fox fera face à Anthony Edwards. Alerte top 10 en vue.

Warriors vs Thunder, Steph Curry vs Shai Gilgeous-Alexander. L’occasion pour SGA de montrer qu’il mérite d’être titulaire au All-Star Game devant le Chef.

Les Wizards partent favoris face aux Spurs, et tout est là pour que Washington s’impose… et ils vont quand même trouver un moyen de le perdre.

Peut-être pas de Luka et de Christian Wood face aux Pistons. Le moment pour Killian Hayes de donner la leçon.

Les Raptors sans OG Anunoby affrontent des Suns toujours amputés de Devin Booker mais qui devront faire avec Chris Paul et Deandre Ayton. Un léger avantage sur le papier pour Toronto mais les connaissant, tout est possible.

Damian Lillard et les Blazers reçoivent les Hawks, peut-être privés de Trae Young. Encore une masterclass de Dame à venir ?

Grosse soirée en perspective, avec comme seul point noir pas mal d’absents. Mais la NBA réserve toujours son lot de surprises et on devrait encore avoir droit à des dingueries.