C’est franchement ne pas les aider. Ce samedi, les Lakers se sont inclinés d’un rien à Boston, au terme d’une prolongation à l’origine controversée par un grossier oubli arbitral. Une fois encore, LeBron James a creusé un fossé entre son niveau de jeu et celui de ses coéquipiers. Et une fois encore, le couronné d’Hollywood Boulevard a trimé dans le vent. Que c’est frustrant.

Qu’est-ce qu’il doit être saoulé.

T’es là, tu te déplaces chez le 1er de la Conférence Est avec ton groupe de tocards, tu passes la soirée à tout mettre en œuvre pour quitter le TD Garden sans regrets, et au dernier instant d’une soirée où Pat Beverley a été ton seul lieutenant, les arbitres omettent l’évidence. Le score affiche 105 partout, LeBron file sur sa main gauche et tente de déposer un dernier lay-up au buzzer : il est étonnement trop court. Jacyn Goble, arbitre en position idoine pour juger d’un contact (excentré ligne de fond) ne bronche pas. Aucune incorrection de la part de Jayson Tatum. Sa défense – par l’absence de coup de sifflet – est statuée propre.

LeBron after the non-call. pic.twitter.com/SKHPUTwtbK — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 29, 2023

Zou, directement au panthéon des « no calls » les plus assourdissants de l’histoire. L’impression que Jacyn Goble, par l’évidence du fouetté de Tatum sur le bras de LeBron, va très prochainement recevoir un mail d’Adam Silver. La franchise la plus marketing de NBA qui dort dans le bas de tableau, handicapée par un oubli pourtant inoubliable. À l’heure où l’on écrit ces lignes, la NBA a déjà reconnu cette erreur : « Tatum aurait dû être sanctionné pour une faute sur tir sur LeBron James ». Deux lancers pour la gagne. Deux chances de bien débuter un road-trip importantissime à l’Est. Pour le coup, les Lakers se sont fait subtiliser plus qu’un match. Ils se sont fait voler une dynamique.

« C’est une connerie. C’est inacceptable. … Nous avons été trompés ce soir » – Anthony Davis, après la défaite des Lakers à Boston

Et le niveau de jeu global, on peut quand même en parler ?

Mis à part un Pat Beverley à 15 points à 4/7 du parking, 5 rebonds, 5 assists et 2 interceptions, les autres Lakers n’ont pas joué pour gagner. Russell Westbrook sort toujours du banc en habit de clown : 4/14 au tir, 5 ballons perdus et -10 de plus/minus. Sa récente méforme est handicapante, il va lui falloir – assez urgemment – rehausser son niveau de jeu. On aurait aimé plus de Thomas Bryant. Vrai soldat à la fois discret et présent (1/1 au tir mais +12 de plus/minus). Un poste 5 de métier précieux pour essouffler Al Horford et Grant Williams. Sauf info dont nous n’avons pas encore connaissance, Darvin Ham ne lui a accordé que 19 minutes de jeu. Attention à ne pas tout voir par le prisme d’Anthony Davis, qui n’a pas été assez impactant malgré l’absence de Robert Williams : 16 points à 6/15 au tir, 10 rebonds et le pire plus/minus de la rencontre avec -16. Pour le reste, Lonnie Walker a été incisif en sortie de banc, Rui Hachimura et Troy Brown Jr. n’ont pas rentré leurs tirs, et Dennis Schroder est passé trop inaperçu. Y’a tellement mieux à faire. Pour tous.

Pour tous, sauf pour Pat Beverley qui a fait son match, s’est illustré par une claquette dunk à 20 secondes du terme, et a pris une technique pour avoir montré une caméra aux arbitres. Lui traverse actuellement son prime.

Scandale à Boston : match moyen de Tatum, solides performances de Jaylen Brown et Malcolm Brogdon, mais victoire à la tournure dommageable. Pas la première fois cette saison que les Laker se font douiller dans une fin de match. Au bon souvenir de la réception des Mavericks.