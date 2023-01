C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Stephen Curry et Joel Embiid vont devoir passer à la caisse à cause de leur comportement en match. Pour rappel, le Chef avait “jeté” son protège-dent alors que le pivot avait sorti une célébration du catcheur Triple H. Pas au goût de la NBA visiblement.

Un maillot utilisé par LeBron James lors du Game 7 des Finals 2013 a été vendu aux enchères pour 3,7 millions de dollars. C’est le troisième montant le plus élevé de l’histoire après Michael Jordan (maillot des Finals 1998) et le maillot de Maradona (le match de la main de Dieu).

Selon Jake Fisher de Yahoo Sports, les Blazers seraient ouverts aux discussions concernant Jusuf Nurkic et Josh Hart.

Selon Eric Pincus de Bleacher Report, Kyle Kuzma serait dans le viseur des Knicks, des Hawks, des Mavs et des Suns.

Sur nos autres réseaux