Boudé par les votants, Joel Embiid n’a pas été nommé parmi les 10 titulaires pour le prochain All-Star Game de Salt Lake City. Une injustice pour beaucoup, et notamment pour son principal rival sur le poste de pivot : Nikola Jokic. Ce dernier a eu des mots très sympas pour son homologue en amont de leur choc ce samedi soir.

Jokic a privé Joel Embiid de deux titres de MVP au cours des deux dernières saisons. Mais il ne fait aucun doute que le Joker possède un immense respect envers la superstar des Sixers. Voilà ce que le pivot des Nuggets a déclaré quand il a vu Embiid terminer derrière Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant et Jayson Tatum dans la hiérarchie des joueurs du frontcourt à l’Est (via The Athletic).

“J’étais un peu surpris de voir qu’il n’a pas été sélectionné en tant que All-Star. Il le mérite et il nous montre qu’il n’est pas uniquement un All-Star, mais un All-Star titulaire.”

Nikola Jokic says Joel Embiid deserves to start in the All-Star game (h/t @msinger ) pic.twitter.com/b2eqneCKvO — NBACentral (@TheNBACentral) January 27, 2023

Vrais reconnaissent vrais.

Alors que le président des Sixers Daryl Morey a tiré sur les… journalistes de Boston pour expliquer l’absence de Joel Embiid parmi les titulaires pour le All-Star Game (pour info Jayson Tatum a terminé premier du vote chez les médias, Embiid troisième), Nikola Jokic n’a pas voulu s’étendre sur les raisons de cette dernière. Par contre, il a ajouté quelques mots sur la relation très saine qui existe entre eux.

“Les gens essayent de créer de l’animosité entre nous. Mais il n’y en a aucune. Je respecte ce gars.”

Des mots doux qui résonnent avant l’énorme confrontation de ce soir (21h heure française) entre Embiid et Jokic à Philadelphie. Dans ce match absolument immanquable, chacun des deux monstres voudra évidemment briller, mais surtout Joel qui aura à cœur de répondre sur le terrain suite aux résultats des votes pour le All-Star Game.

“Déjà il y a deux semaines, Joel Embiid me demandait, ‘tu penses que Jokic va jouer quand ils viennent à Philadelphie’. Il pense à ce match depuis longtemps. Le Super Bowl de la NFL est dans deux semaines, pour Joel c’est ce samedi.” – Ramona Shelburne, journaliste pour ESPN

Voilà qui promet.

Source texte : The Athletic / ESPN