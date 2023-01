Et si John Collins… restait finalement chez les Hawks ?

Dans les rumeurs tous les ans avant la NBA Trade Deadline et auteur d’une saison décevante, John Collins semble représenter le candidat idéal pour un transfert d’ici au 9 février prochain. Mais visiblement, il existe un monde où l’intérieur reste chez les Hawks.

John Collins toujours à Atlanta le 10 février ? Plus on avance, plus ça semble être une possibilité.

Si l’on en croit plusieurs sources bien informées à travers la NBA, les Hawks ne sont pas dans l’optique de transférer absolument John Collins. Jake Fischer de Yahoo Sports et Chris Haynes de Bleacher Report indiquent en effet que la franchise d’Atlanta est ouverte à l’idée de garder l’intérieur si la contrepartie n’est pas suffisamment alléchante aux yeux des dirigeants des Hawks.

Mais qu’est-ce qu’une contrepartie suffisamment alléchante ?

C’est bien ça la question centrale aujourd’hui : un bon joueur en retour ? Un choix de premier tour de draft ? Un bon joueur et un choix de draft ?

Cela reste assez flou pour le moment, d’autant plus que les nombreux changements ayant caractérisé les coulisses d’Atlanta récemment apportent encore plus d’incertitudes sur les intentions des Faucons à la deadline. Peut-être aussi que les Hawks veulent faire croire qu’ils comptent garder Collins afin de faire monter les enchères et obtenir la meilleure contrepartie possible pour l’intérieur de 25 ans, qui connaît une saison compliquée (seulement 13 points et 8 rebonds de moyenne) et qui possède un contrat (encore 78 millions de dollars sur 3 ans après cette saison) pouvant refroidir certaines équipes intéressées.

En tout cas, plusieurs franchises continuent de prendre la température auprès des Hawks concernant l’ami John. Jazz, Rockets, Wizards, Suns notamment. Mais la dernière, toujours selon Yahoo Sports et Bleacher Report, ce sont les Pelicans. S’il n’y a rien de très avancé au niveau des discussions, la Nouvelle-Orléans – actuellement sur six défaites consécutives – pourrait tenter un coup pour se relancer avant de retrouver Zion Williamson.

Sources texte : Yahoo Sports / Bleacher Report