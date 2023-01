Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Première édition aujourd’hui avec les Atlanta Hawks.

Les Hawks, plutôt acheteurs ou vendeurs à la deadline ?

Avec un bilan tout juste positif de 24 victoires pour 22 défaites à l’heure de ces lignes, Atlanta fait partie des équipes intrigantes en amont de la prochaine NBA Trade Deadline.

Intrigante déjà parce que les résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions qui ont suivi l’arrivée de Dejounte Murray cet été. Certes les Faucons vont mieux depuis une dizaine de jours (6 victoires en 7 matchs) mais ils visaient autre chose qu’une place au play-in tournament (8e de l’Est aujourd’hui).

Intrigante aussi parce qu’on parle d’une franchise qui connaît un grand nombre de bouleversements en coulisses, avec notamment la prise de pouvoir de Landry Fields à la place de Travis Schlenk (ancien président des opérations basket), la promotion de Kyle Korver en tant que manager général assistant, l’arrivée probable de Chris Grant (ancien manager général des Cavaliers, qui devrait venir conseiller Fields), et l’influence grandissante de Nick Ressler – fils du proprio Tony Ressler – qui serait au cœur de nombreux dysfonctionnements au sein de la franchise.

Tous ces changements laissent forcément planer une part d’incertitude par rapport à la stratégie d’Atlanta durant les trois semaines à venir. Vous ajoutez à tout ça un coach comme Nate McMillan qui semble être proche de la sortie suite à son embrouille avec la superstar Trae Young, et vous obtenez une franchise qui se retrouve dans une situation qu’on pourrait qualifier d’imprévisible.

My latest, at @TheAthletic… Inside the end of the Travis Schlenk era in Atlanta, the Hawks’ new power structure and where they go from here. Intel on how it went down, the Nick Ressler effect, and insight from Trae, Dejounte and John Collinshttps://t.co/O1bMycbO7v — Sam Amick (@sam_amick) January 13, 2023

Le(s) joueur(s) des Hawks qui pourrai(en)t être transféré(s)

Impossible de ne pas mentionner John Collins quand on parle des Hawks et de la NBA Trade Deadline. C’est le dossier principal à surveiller. Si on a l’habitude de voir l’intérieur d’Atlanta dans les rumeurs depuis plusieurs saisons maintenant, on n’a peut-être jamais été aussi proche d’un deal que cette année. Pour les raisons citées au-dessus mais aussi parce que Collins réalise actuellement sa moins bonne saison statistique (seulement 13,4 points et 7,8 rebonds de moyenne à 51% au tir) depuis sa campagne rookie à Atlanta en 2017-18. On a l’impression que le moment est venu de mettre fin à cette collaboration, autant du côté de la franchise que du côté du joueur.

Preuve supplémentaire que la fin est proche, les Hawks auraient pas mal baissé leurs exigences récemment concernant la contrepartie qu’ils convoitent en échange de Collins. La franchise d’Atlanta pourrait effectivement se contenter d’un joueur solide en retour, sans demander un choix de premier tour de draft. C’est au contraire des équipes qui négocient actuellement avec Atlanta qui voudraient un pick de draft en retour à cause de la longueur du contrat de Collins (il lui reste quatre ans pour 102 millions de dollars, saison actuelle et player option en 2025-26 incluses)…

Les joueurs convoités par les Hawks

Quelles sont les possibilités pour Atlanta dans un échange incluant John Collins ?

Parmi les équipes qui reviennent souvent dans ce dossier, il y a notamment les Wizards et les Pacers, mais le Jazz serait la franchise la plus insistante pour tenter de récupérer l’intérieur des Hawks. Et si l’on en croit les dernières infos à travers la NBA, Atlanta pourrait se laisser tenter par des joueurs comme Jarred Vanderbilt et Malik Beasley, deux role players qui participent grandement à la campagne surprise d’Utah cette année.

On sait aussi qu’il y a eu des discussions avec les Phoenix Suns concernant une potentielle arrivée de Jae Crowder à Atlanta. Ce dernier, en instance de départ du côté de l’Arizona, semble intéresser les Hawks à travers son profil : joueur d’expérience, dur en défense, capable de tirer à 3-points, et qui connaît le chemin du succès en Playoffs.

“Utah, Phoenix and Atlanta …those three teams discussed a potential deal. I’m told the deal failed to gain traction when Utah asked for multiple first-round picks.” NBA Insider @ShamsCharania reports on Suns‘ Jae Crowder (@CJC9BOSS) and his value as well as Hawks‘ John Collins. pic.twitter.com/0btQBLuGDK — The Rally (@TheRally) December 26, 2022