Auteur d’un début d’exercice mitigé et actuellement blessé (cheville), John Collins voit de nouveau son nom être associé à des rumeurs de transferts. Pas moins de quatre franchises auraient récemment fait part de leur intérêt pour le joueur des Hawks.

Nous y revoilà. C’est chaque année la même chose. On ne parle pas là du retour des films de Noël sur TF1, mais bien de celui des rumeurs de départ de l’intérieur des Hawks. On connaît la chanson à force, Collins ayant souvent été dans les joueurs potentiellement transférables depuis qu’il a démarré sa carrière à Atlanta il y a cinq ans et demi. Sauf qu’il est aujourd’hui toujours dans la ville de Lil Jon, avec mine de rien le statut de joueur le plus ancien de l’effectif coaché par Nate McMillan. “Beaucoup de bruit pour rien”, comme dirait un célébrissime dramaturge anglais. Cette histoire de départ de John Collins, ça devient comme celle de l’enfant qui criait “Au loup !”, on ne sait jamais si on doit y croire ou non quand arrive une alerte.

New Inside Pass at @TheAthletic: Lakers pursuits, potential three-team Jae Crowder deal conversations, latest on John Collins and more.https://t.co/CYYnDvWXjH — Shams Charania (@ShamsCharania) December 12, 2022

Cette fois-ci, ce sont donc quatre potentiels loups qui se seraient introduits dans la bergerie géorgienne. The Athletic nous révèle en effet, par l’intermédiaire de Shams Charania, que les Nets, le Jazz, les Mavericks et les Wizards sont venus aux renseignements pour Collins (25 ans). En ce qui concerne la franchise de Washington, le board des Hawks aurait même déjà fait savoir la contrepartie qu’il désire en échange, à savoir Kyle Kuzma. Atlanta n’est en revanche pas intéressé par un package de Brooklyn entourant Joe Harris.

Alors que le numéro 20 bondissant est loin de réaliser sa meilleure saison individuelle (12,8 points par match, plus faible moyenne depuis sa saison rookie, à 48% au tir, moins bonne adresse de toute sa carrière), voilà peut-être une opportunité pour le GM Travis Schlenk de se délester des 23 millions de salaire du joueur en 2022-23, ainsi que de ses trois années de contrat restantes à l’issue de la saison en cours. L’interminable rumeur va-t-elle finir par arriver à son terme ?

C’est peut-être bientôt la fin de l’un des plus longs serpents de mer du paysage NBA ces dernières saisons. Après des années de présence quasiment continue dans la rubrique “rumeurs”, il se pourrait bien que John Collins voie prochainement son nom dans une information officielle. Gare à la Woj’ bomb.

Source texte : The Athletic