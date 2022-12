Ce jeudi, à moins de deux mois de la trade deadline prévue le 9 février prochain, marquera une première étape majeure pour tous les boards NBA cherchant à modifier leur effectif. En effet, la plupart des joueurs ayant signé un nouveau contrat cet été pourront désormais être inclus dans des transferts, ce qui élargit le champ des possibles pour les GM en quête de bonnes opérations.

Le 9 février 2023, tout s’arrête, le 15 décembre 2022, tout commence.

Voilà comment on pourrait résumer le marché des transferts dans la Grande Ligue. Car si, dans l’absolu, rien n’interdit aux franchises d’opérer des échanges avant le 15 décembre, ce n’est plus pareil lorsque toute une flopée de joueurs, et non des moindres, deviennent d’un coup transférables. Bon, généralement, les grosses signatures de l’été ont peu de chances d’être refourguées dans la foulée (à la notable exception de Blake Griffin, envoyé à Detroit en 2018 quelques mois seulement après sa prolongation aux Clippers), on ne risque donc pas de voir – sauf immense surprise – Jalen Brunson ou James Harden déménager dans les prochaines semaines. En revanche, d’autres noms comme Goran Dragic, T.J. Warren, Juancho Hernangomez, JaVale McGee ou encore Andre Drummond pourraient intéresser certains contenders désireux d’ajouter un role player de qualité à leur roster.

La liste des joueurs qui pourront être transférés à partir du 15 décembre 2022

Tous les agents libres qui ont signé un nouveau contrat cet été ne seront cependant pas éligibles à un transfert dès le 15 décembre. En effet, plusieurs d’entre eux, selon des critères qui incluent notamment le fait que le joueur en question ait resigné avec la franchise avec qui il était en fin de contrat (avec une augmentation de salaire de 20% ou plus à la re-signature), ne deviendront transférables qu’à partir du 15 janvier 2023. Là encore, une belle petite liste puisqu’on y retrouve entre autres Nicolas Batum, Luguentz Dort, Jusuf Nurkic, Nic Claxton, Anfernee Simons, Deandre Ayton (qui a la capacité d’empêcher un transfert) ou encore Bradley Beal (qui a la capacité d’empêcher un transfert) et Zach LaVine. On surveillera avec attention le cas de certains joueurs, notamment Ayton dont la prolongation aux Suns n’avait rien d’acquis à l’ouverture du marché l’été dernier.

La liste des joueurs qui pourront être transférés à partir du 15 janvier 2023

Ce jeudi 15 décembre marque donc un premier pas vers l’un des événements majeurs de la saison NBA, à savoir la trade deadline de février. Avec une grande partie des joueurs ayant signé un nouveau contrat cet été désormais éligibles à un échange, on peut s’attendre à voir quelques mouvements de joueur dans les jours / semaines à venir.

