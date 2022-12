Posté aux commentaires côté Suns lors du récent match des Cactus à New Orleans, Eddie Johnson a accusé les Pelicans de tricher. Comment ? En intensifiant les sifflets du public dans la salle. On est clairement sur la tricherie la plus “mignonne” de l’histoire si cette théorie se confirme, mais voilà qui a de quoi rajouter un peu de piquant à la rivalité naissante entre les deux franchises.

Juste après être passés premiers de l’Ouest en détrônant les Suns, les Pelicans recevaient à New Orleans les leaders déchus de l’Arizona. Deux matchs consécutifs opposant ces nouveaux rivaux, deux victoires pour Zion Williamson et les gars du Bayou dans une ambiance électrique au Smoothie King Center. Le public de Louisiane a donné tout ce qu’il avait pour encourager ses Pelicans mais également pour siffler le meneur de Phoenix : Chris Paul. Le Point God, ancienne star de New Orleans à l’époque Hornets, a effectivement été pris pour cible par les fans de NOLA, qui n’ont pas apprécié le comportement de CP3 face à son nouvel ennemi numéro 1 Jose Alvarado. Mais Eddie Johnson, ancien joueur des Suns à la fin des années 1980 et plus récemment reconverti en commentateur pour Phoenix, est pour le moins sceptique quant à ces huées.

Eddie Johnson wasn’t buying all the boos for Chris Paul in NOLA pic.twitter.com/BFqFHUiWbf — Brandon Contes (@BrandonContes) December 12, 2022

“Ils huent, ça s’entend, mais ils ont une machine qui renvoie une sorte d’écho des huées. Croyez-moi : cette foule n’est pas aussi bruyante qu’elle en a l’air. Et pourtant ils sont bruyants, avec tout mon respect. Mais ils ont une machine qui fait des merveilles. Je vous dis ça là en regardant les bouches : elles ne disent rien et pourtant, on entend toujours beaucoup de huées.”

Alors, théorie fumeuse ou vraie piste à étudier ?

Ce qui est sûr, et Eddie Johnson ne nous contredira pas là-dessus, c’est que le Smoothie King Center de New Orleans grondait durant tout le match il y a quelques jours. Sans doute même la plus grosse ambiance depuis le début de saison, c’est dire l’intensité de cette rivalité naissante entre les deux franchises.

De notre côté, il n’y a plus qu’à prier pour que les Suns et les Pelicans se retrouvent en Playoffs.