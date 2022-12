Les Detroit Pistons ont annoncé lundi soir le forfait pour la suite de la saison de leur superstar du futur Cade Cunningham, opéré du tibia. En l’absence de l’ancien meneur d’Oklahoma State, c’est une vraie opportunité qui s’impose devant Killian Hayes, déjà auteur de belles choses en cette fin d’année 2022. L’occasion de définitivement lancer sa carrière dans la Grande Ligue ?

C’est donc officiel, le first pick de la Draft 2021 Cade Cunningham rejoint l’infirmerie jusqu’à la fin de l’exercice en cours. Un coup dur pour la franchise du Michigan, qui compte évidemment beaucoup sur son jeune meneur pour bâtir son avenir à long terme. En attendant, nous sommes dans le présent, Cade est out, et il reste encore plus d’une cinquantaine de matchs à jouer. Alors on ne va pas rester les bras croisés côté Pistons.

Hyper triste pour Cade Cunningham, c’est un gros pépin en début de carrière d’avoir une opération fin de saison. Peu de doutes sur le fait qu’il s’en remettra, mais le processus va être lent à Detroit. Par contre : opportunité de fou pour Killian Hayes. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 12, 2022

Et c’est là qu’entre en scène notre ami Killian Hayes.

Bien que pouvant encore pécher par son irrégularité, le Tricolore commence malgré tout à montrer des choses de plus en plus intéressantes sur les parquets de NBA. Au sein d’une team en reconstruction qui cherche à développer ses jeunes, c’est bien le pick #7 de la Draft 2020 qui s’avance comme un candidat naturel pour suppléer Cunningham, au sein d’un effectif qui compte également Cory Joseph voire Alec Burks sur le poste 1. On rappelle que Kiki avait démarré la saison dans un rôle de remplaçant mais il a retrouvé une place dans le cinq majeur au moment où Cunningham a rejoint l’infirmerie le 11 novembre dernier. Depuis, Hayes s’est illustré avec huit performances à minimum 10 points marqués dont un beau passage de cinq matchs entre fin novembre et début décembre où il a tourné à 15,8 points, 3,6 rebonds, 7,4 passes et 1,8 interception de moyenne à 50% au tir dont 41% à 3-points.

KILLIAN. HAYES. 🔵🔴 22 POINTS

4 REBONDS

8 PASSES

10-13 au shot Les @DetroitPistons l’emportent en OT à Dallas : 131-125 pic.twitter.com/dwHEnNo4Jn — NBA France (@NBAFRANCE) December 2, 2022

Lui, ainsi que son compère du backcourt Jaden Ivey (qui démarre plutôt bien sa carrière chez les pros avec 15 points de moyenne sur ses 25 premières rencontres) ont là une belle occasion d’être durablement responsabilisés. De plus, malgré la présence dans l’effectif d’un vétéran croate du nom de Luka Modric Bojan Bogdanovic (pour combien de temps encore ?) ainsi que d’autres jeunots au potentiel intéressant (Saddiq Bey, Isaiah Stewart), cette équipe est destinée au bas de tableau et il n’y a donc aucune pression de résultat sur les épaules de Killian Hayes. De quoi continuer à progresser sereinement, en pouvant faire des erreurs mais surtout en apprenant de celles-ci. L’opportunité est là pour Kiki, à lui de la saisir.

Avec la blessure de Cade Cunningham, les Pistons visent plus que jamais une bonne place à la prochaine Draft NBA. Et là évidemment, on est obligés de se projeter sur les perspectives à court, moyen et même long terme pour ces Pistons. On l’a dit, les hommes de Dwane Casey sont déjà équipés à l’arrière. En revanche, à l’intérieur, c’est une autre histoire, malgré les performances correctes de Jalen Duren et Marvin Bagley. Là, vous commencez certainement à nous voir venir. Vous aussi vous la sentez cette odeur de grande tige française de 2,20 m dans la raquette de la Little Caesars Arena ?

Car ne l’oublions pas, Detroit possède aujourd’hui le pire bilan de la Ligue. Deux ans après Cade Cunningham, les Pistons pourraient bien accueillir un autre numéro un de draft dans quelques mois en la personne de Victor Wembanyama, et ainsi permettre à Hayes de former une doublette française avec le géant des Hauts-de-Seine.

D’ici là, l’ancien Choletais aura donc tout le reste de la saison pour se faire la main, gagner en expérience, et prouver une bonne fois pour toutes que oui, malgré des débuts compliqués, il est totalement en capacité de s’affirmer comme une pièce importante de l’avenir des Pistons. C’est l’heure pour Killian !