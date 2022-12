Absent des terrains depuis début novembre à cause d’une blessure au tibia, Cade Cunningham ne refoulera plus les parquets cette saison. Le jeune phénomène va effectivement se faire opérer prochainement, opération mettant fin à la campagne sophomore du numéro 1 de la Draft 2021.

Repos ou opération ? C’est la question qu’on se posait fin novembre par rapport à la blessure au tibia de Cade Cunningham. Le jeune arrière des Pistons a donc choisi l’option 2. C’est Adrian Wojnarowski, l’insider d’ESPN, qui a balancé la nouvelle juste après minuit.

ESPN Sources: Detroit Pistons guard Cade Cunningham – the No. 1 overall pick in the 2021 NBA Draft – plans to have season-ending surgery on his left shin. Cunningham is expected to make a full recovery ahead of training camp in 2023-2024. pic.twitter.com/0OyUkDOtK7

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 12, 2022