On a des nouvelles de Gary Payton II. Absent depuis le début de la saison suite à une opération aux abdos, l’arrière des Blazers pourrait revenir dans une à deux semaines. (Source : The Athletic)

Le joueur des Celtics Grant Williams passe à la caisse : 20 000 dollars d’amende pour avoir envoyé le ballon en tribunes face aux Warriors. Ce même geste lui avait également valu une expulsion. (Source : ESPN)

Grant Williams was ejected after punching the ball into the stands. pic.twitter.com/y5pWjekghc — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) December 11, 2022

Touché aux ischios, Bradley Beal a retrouvé les parquets… à l’entraînement. Encore un peu de patience pour les matchs. (Source : Wizards)

Alors qu’une offre de 3 milliards de dollars a été faite à Robert Sarver pour racheter les Suns, le proprio de la franchise de Phoenix chercherait un acheteur déterminé à garder les Cactus dans l’Arizona. (Source : AZ Central)

Team USA jouera tous ses matchs à la prochaine Coupe du Monde (2023) à Manille si l’on en croit ESPN. Les Philippines – en tant que pays hôte – ont effectivement choisi les Américains pour faire partie de leur groupe, et la phase finale se jouera également aux Philippines. Tout ça pour se faire battre par les Bleus en finale…

