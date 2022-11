C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Absent depuis le début de la saison à cause d’une fracture de fatigue au pied, Jaren Jackson Jr. poursuit sa rééducation et visiblement ça avance plutôt bien. Il est récemment passé au 3 contre 3 si l’on en croit le journaliste de Memphis Chris Herrington, et prévoit de faire du 5 contre 5 la semaine prochaine. De bon augure pour la suite, surtout que Memphis a besoin de son JJJ pour hausser le ton en défense (seulement 25e à l’efficacité défensive).

Ben Simmons n’a pas joué les trois derniers matchs des Nets à cause d’un bobo au genou. Le Boomer a passé une IRM et bonne nouvelle, elle n’a rien révélé de sérieux. Néanmoins on ne devrait pas tout de suite le revoir sur les parquets, lui qui est encore aux petits soins pour réduire le gonflement de son genou. (Source : New York Post).

Dans la tourmente ces derniers jours depuis la promotion d’un film à caractère antisémite, Kyrie Irving a été suspendu cinq matchs par les Nets et vient de voir son équipementier Nike suspendre sa collaboration avec lui. Cette affaire a fait grand bruit dans l’univers NBA et sans surprise, LeBron James a été interrogé sur le sujet après son match face au Jazz. Voilà la réponse du King, morceaux choisis.

« Il n’y a pas de place dans ce monde pour des discours haineux. Personne n’y gagne et je pense que ce qu’a fait Kyrie a causé du tort à beaucoup de gens. Depuis, il s’est excusé, mais il a fait du tort et je pense que c’est malheureux. […] Peu importe votre couleur de peau, votre taille, ou la position dans laquelle vous êtes, si vous faites la promotion ou que vous dites des choses blessantes envers n’importe quelle communauté, je ne respecte pas ça. Je ne le tolère pas. »

Full transcript of LeBron James’ answers tonight condemning Kyrie Irving’s social media posts and subsequent statements as “harmful”: pic.twitter.com/O1mC4o5d6E — Dave McMenamin (@mcten) November 5, 2022

Sur nos autres réseaux