Le 16 mai prochain aura lieu la Lottery de la NBA. La Lottery de 2023, évènement déjà identifié comme l’un des plus importants de l’histoire récente de la NBA, car c’est ce jour-là qu’on saura quelle franchise pourra sélectionner en premier lors de la Draft, le 22 juin. C’est donc ce jour-là qu’on saura, fort logiquement, quelle équipe pourrait drafter Victor Wembanyama, phénomène français de plus de 2m20 dont même ta tante parle lors des repas du dimanche.

Est-ce qu’il est trop tôt pour en parler ? Peut-être. Est-ce qu’on va donc en parler tous les jours dès cet instant ? Évidemment. Et pour rentrer dans le vif du sujet, voici une petite projection de la saison 2023-24, en imaginant ce que Victor Wembanyama pourrait donner dans… les 30 franchises de la Ligue. Pour certaines cela relève de l’utopie, pour d’autres c’est tout à fait possible et c’est même le projet, mais pas de jaloux donc on parle de tout le monde. Aujourd’hui ? On passe en mode Brooklyn Nets, une franchise qui aurait tout intérêt à remettre le basket au centre de ses préoccupations.

La situation actuelle des Nets

Euh. Par où on commence ? Par le coach qui vient de se faire virer ? Par le franchise player qui a publiquement demandé en juillet que le coach soit viré avant de se déclarer choqué quand c’est en effet arrivé ? Par le lieutenant du franchise player qui collectionne les sorties médiatiques… étranges et gênantes, si nombreuses qu’on ne sait pas vraiment par quel bout se lancer, si gênantes qu’il vient d’être suspendu par sa propre franchise ? Ou tiens, peut-être par le bilan des Nets à l’heure actuelle, mauvais pour être poli ? Vous l’aurez compris, le gros marché de Brooklyn peine à émerger sur la grande scène, d’un point de vue résultats en tout cas. Pour le drama c’est parfait, pour l’arène flambant neuve ou presque pas de problème, mais on parle tout de même d’une franchise dont le meilleur scoreur all-time est Brook Lopez, fin de la discussion alors merci de réfléchir à la suite, pour faire des Nets autre chose que la deuxième plus grande franchise… de New York.

Le cinq majeur projeté (et très idéalisé) si Victor Wembanyama déménage à Brooklyn cet été

Kyrie Irving

Joe Harris

Kevin Durant

Victor Wembanyama

Nic Claxton

En effet, on a volontairement enlevé Ben Simmons, parce qu’il ne shoote pas, parce qu’il ne dribble pas trop, bref on préfère imaginer Benny dans l’équipe australienne de lutte. Pour le basket imaginons que Kyrie Irving s’achète une nouvelle communication au Lidl du coin, imaginons aussi que KD attende quelques mois avant de nous faire sa prochaine crise de nerfs, et ça nous donne donc un vrai Big Three, avec un shooteur elite dans le corner et un jeune pivot pour faire les poubelles et jouer le pick and roll. Dans tous les cas une lineup avec KD se pose parmi les plus efficaces de la planète, si vous rajoutez Kyrie ça commence à faire flipper alors imaginez donc El Grande Vico pour compléter le tableau. Injouable ? Oui, si les leaders ne se transforment pas en diva ou en paria.

Un endroit à visiter pour Victor

Deux fois 3 voies sur presque deux kilomètres, pour relier l’Upper East Side de Manhattan à Brooklyn, Renaud aurait presque ou en faire un son. Depuis 140 ans le pont de Brooklyn est l’un des édifices les plus stylés de New York, et le traverser de part en part fait partie des activités obligatoires pour la touristerie, à pied notamment histoire d’avoir une vue incontournable de Manhattan, alors qu’ici on conseillera également à Victor d’aller flâner dans l’un des nombreux parcs et/ou points de vue en contrebas du majestueux édifice.

Probabilité du scénario : 2%

Peu de chances de voir les Nets foutre en l’air totalement leur saison, le talent à Brooklyn sauvera au minimum quelques meubles jusqu’à une défaite honteuse au premier tour des Playoffs. Pour imaginer la franchise new-yorkaise s’insérer dans la course au Wembanyama ? Il faudrait partir sur de la grosse blessure de cadres ajoutée à une belle révolution interne, tout le monde se barre en pleine saison, autant vous dire qu’on est plus sur un scénario à la Demain nous appartient que sur un bail NBA. Victor à Brooklyn ce ne sera donc – très probablement – pas pour 2023, désolé les gars il faudra faire avec le dénommé Durant pour quelques temps encore.

Voilà pour cette édition Brooklyn Nets de notre grande série consacrée à la Draft de Victor Wembanyama. Ouais, sept mois avant la Draft. Et vous, vous aimeriez le voir atterrir où le grand Vic ?