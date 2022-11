Le 16 mai prochain aura lieu la Lottery de la NBA. La Lottery de 2023, évènement déjà identifié comme l’un des plus importants de l’histoire récente de la NBA, car c’est ce jour-là qu’on saura quelle franchise pourra sélectionner en premier lors de la Draft, le 22 juin. C’est donc ce jour-là qu’on saura, fort logiquement, quelle équipe pourrait drafter Victor Wembanyama, phénomène français de plus de 2m20 dont même ta tante parle lors des repas du dimanche.

Est-ce qu’il est trop tôt pour en parler ? Peut-être. Est-ce qu’on va donc en parler tous les jours dès cet instant ? Évidemment. Et pour rentrer dans le vif du sujet, voici une petite projection de la saison 2023-24, en imaginant ce que Victor Wembanyama pourrait donner dans… les 30 franchises de la Ligue. Pour certaines cela relève de l’utopie, pour d’autres c’est tout à fait possible et c’est même le projet, mais pas de jaloux donc on parle de tout le monde. Aujourd’hui ? On passe en mode Cleveland Cavaliers, la franchise qui a topé le plus grand nombre de first picks depuis les années 2000.

La situation actuelle des Cavs

C’est très simple, Cleveland possède l’une des équipes les plus excitantes de la Ligue. Le roster de l’Ohio allie la jeunesse folle de Darius Garland, Evan Mobley, Donovan Mitchell, Jarrett Allen ou encore… Dean Wade et Cedi Osman – ce n’est pas bien de se moquer – à l’expérience de types que tout le monde adore comme Kevin Love, Robin Lopez et… Ricky Rubio, non, on déconne pour toi Ricky et tu sais très bien pourquoi, on aime ton expérience mais toi on ne t’aime pas. Bref, les Cavaliers ont fière allure et le présent leur appartient déjà. Vrai épouvantail, la franchise s’est drastiquement renforcée avec l’arrivée de Spida cet été. Les Cavs ne sont pas là pour trier les lentilles, ils visent les sommets et on a bien du mal à concevoir un tour de loterie élevé à l’heure qu’il est.

Le cinq majeur projeté (et très idéalisé) si Victor Wembanyama déménage à Cleveland cet été

Darius Garland

Donovan Mitchell

Victor Wembanyama

Evan Mobley

Jarrett Allen

Non mais sérieusement, quelle équipe pourrait rivaliser avec ce cinq de départ ? Une association qui afficherait sûrement 80 contres par match, logique après tout quand on pose sur le terrain trois types qui peuvent atteindre la terrasse de la Tour Eiffel en levant les bras. La dissuasion défensive serait terrible et il faudrait être bien courageux pour rentrer dans la peinture. Si en plus de ça vous ajoutez un backcourt qui semble déjà intenable, on obtient un score moyen de 150 à 47 tous les soirs. Sur le papier ce cinq majeur des Cavs provoquerait des sueurs froides partout ailleurs qu’à Cleveland, même si il relève plus de l’utopie que de la vraie vie.

Dans l’Ohio, l’environnement est parfait pour… se focaliser uniquement sur le basket. Ce serait donc idéal et Wemby pourrait développer au maximum ses nombreuses qualités. Cette équipe ne sera pas la sienne dès son arrivée et il devra se plier aux ordres des chefs de files déjà présents. Une chose qui déchargerait un premier poids des épaules du jeune français. Au beau milieu d’une jeunesse d’or et de platine , Victor Wembanyama pourrait également prendre conseil auprès de joueurs expérimentés qui ont connu d’autres cyborgs avant lui, coucou Kevin, on parle de toi. En coulisse, le front office est solide et il se ferait un malin plaisir d’encadrer au mieux le futur numéro uno de la cuvée 2023.

Un endroit à visiter pour Victor

Première chose, que Totor visitera en arrivant ? Un magasin de sport d’hiver pour acheter la parfaite panoplie afin de ne pas se geler le bout des doigts – en restant poli – dès que l’hiver se pointera. Juste pour info, le thermomètre ne bouge qu’entre – 5 et 5 degrés dans ce trou perdu, alors passe-montagne et laine de mouton sont donc fortement recommandés. À Cleveland, si on n’aime pas les musées et les Cavs, on s’ennuie vite, alors en tant que bon Français, Wemby ira également chanter du Johnny Hallyday en visitant le Rock and Roll Hall Of Fame, l’un des musées incontournables de Cleveland. Qui sait, vu les symphonies qu’il balance sur les parquets, le gosse pourrait bien se mettre à la musique.

Probabilité du scénario : Entre 0% et 0%

On ne va pas se mentir, Victor Wembanyama n’a quasiment aucune chance d’enfiler ses moufles pour venir squatter les rues de Cleveland. Les Cavs vont jouer les Playoffs et ne termineront pas dans les quatorze pires équipes de la Ligue au printemps prochain. Il faudrait vraiment un cataclysme ou activer le mode « Forcer un transfert » pour que cela arrive, mais que Wemby sèche ses larmes, il pourra toujours venir casser une guitare lors d’un déplacement dans l’Ohio.

Voilà pour cette édition Cleveland Cavaliers de notre grande série consacrée à la Draft de Victor Wembanyama. Ouais, sept mois avant la Draft. Et vous, vous aimeriez le voir atterrir où le grand Vic ?