Après un gros vendredi bien chargé en highlights et en émotions, on poursuit le week-end avec 8 matchs au programme. Dont un petit match retour Suns – Blazers en clôture, pour finir en beauté.

# LE PROGRAMME

22h00 : Magic – Pistons

00h00 : Hornets – Nets

00h30 : Hawks – Pelicans

00h30 : Knicks – Celtics

01h00 : Timberwolves – Rockets

01h00 : Bucks – Thunder

02h00 : Nuggets – Spurs

03h00 : Suns – Blazers

# À NE PAS MANQUER

À 0h30, ce sera le premier gros match de la saison pour Evan Fournier. Eh oui, notre Frenchie adore jouer contre son ancienne franchise de Boston. Dans l’ambiance de feu du Madison Square Garden, ça promet d’être explosif. Les Knicks se sentent bien, ils viennent de battre les Sixers, ça va vouloir taper du Celtic ce soir. Peut-être sans Mitchell Robinson, blessé la nuit dernière à Philadelphie et donc incertain pour cette nuit. Côté Boston, tout le monde devrait être présent (outre Robert Williams évidemment) pour calmer les New-Yorkais. De toute façon tout ça n’est qu’anecdotique, puisque c’est Evan Fournier – même en sortie de banc – qui va dominer tout le monde.

En décalé de 30 minutes, on fera un petit tour dans le froid de Milwaukee pour voir si les Bucks et Giannis Antetokounmpo sont capables de faire 9/9. Toujours invaincus cette saison, il n’y a pas grand-chose d’autre à dire, quelle machine et quel joueur. En face on aura le Thunder, qui surprend sous l’impulsion d’un grand Shai Gilgeous-Alexander. Et si Oklahoma City allaient créer la surprise dans le Wisconsin ?

À 3h enfin, le gros choc de la nuit entre les deux premiers à l’Ouest. Les Suns reçoivent les Blazers, on a déjà écrit ça hier mais c’est bien un back-to-back identique pour les deux équipes. Cette nuit, les coéquipiers de Damian Lillard ont pris le dessus sur ceux de Devin Booker grâce à Jerami Grant, sur un superbe panier pas vraiment très licite mais on prend. Le match retour s’annonce tout aussi engagé et tout aussi cool à regarder, on conseille à ceux qui ne font pas la bringue ce soir d’y jeter un coup d’œil, même si ça va se finir tard dans la nuit. À noter les absences probables de Damian Lillard et Anfernee Simons côté Portland, et celle de Cam Johnson côté Suns, qui n’a pu jouer que cinq minutes dans la manche aller.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Duel entre les deux premiers derniers à l’Est : Magic – Pistons ou la course au Victor Wembanyama.

Hornets – Nets, très dur à répéter très vite plein de fois.

Duel de becs pointus entre Hawks et Pelicans.

Les Wolves de Rudy Gobert vont-ils enfin se réveiller face aux Rockets, la pire équipe de la Ligue ?

Petite promenade tranquille en perspective pour Nikola Jokic et les Nuggets face aux Spurs. Quoique, pas sûr…

Ça commence à 22h, ça finira vers 6h, 8 heures de basket pour 8 matchs avant de passer le dimanche en famille, elle est pas belle la vie ?