Programme NBA : Chris Paul et Devin Booker contre Kyrie Irving et James Harden, alors qui est le meilleur backcourt de NBA ?

Sept matchs ce soir au programme, et des gros en plus. On aura le droit à un possible avant-goût des finales NBA entre Suns et Nets, pourquoi pas repartir en 3OT pour le Raptors vs Heat, ou encore le duel Jokic contre KAT qui s’annonce épique… Bref, on va se régaler.

# LE PROGRAMME DU MARDI 1 FÉVRIER 2022

1h : Pistons – Pelicans

Pistons – Pelicans 1h30 : Bucks – Wizards

Bucks – Wizards 1h30 : Raptors – Heat (sur BeIN Sports 4)

Raptors – Heat (sur BeIN Sports 4) 2h : Bulls – Magic

Bulls – Magic 2h : Wolves – Nuggets

Wolves – Nuggets 2h30 : Spurs – Warriors

Spurs – Warriors 4h : Suns – Nets (sur BeIN Sports 1)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Suns – Nets (4h) : s’il y a bien un match à ne pas rater ce soir, c’est celui-là. Dites-vous qu’on a peut-être ici l’affiche des prochaines finales NBA. Du côté de Phoenix, le soleil rayonne, tout va pour le mieux. Chris Paul vient d’être élu joueur de la semaine, une série de 10 victoires de suite est en cours, Monty Williams va être coach de la team LeBron au All-Star Game. Phoenix, en ce moment, on dirait vraiment un happy-ending d’un film Disney, tout semble leur sourire. Attention aux Nets qui pourraient leur jouer un mauvais tour, avec dans le rôle du méchant Kyrie Irving qui, sur le peu de matchs qu’il a fait, a toujours répondu présent. Quant à James Harden, il est listé probable, et les Nets auraient bien besoin de lui, eux qui sont dans une dynamique diamétralement opposée à celle des Suns. Quatre défaites de suite, une 6ème place à l’Est… C’est le moment ou jamais pour frapper un grand coup et repartir du bon pied. Le match s’annonce fou !

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Ce Pistons – Pelicans ne présente pas un intérêt fou pour le classement mais il devrait intéresser du monde pour la deadline car on annonce le retour d’un certain Jerami Grant sur le parquet. De quoi booster sa valeur avant un départ prochain ?

Des Bucks au complet face à des Wizards sans Beal, mais avec leur leader refoulé Spencer Dinwiddie. Washington est tellement bizarre qu’ils sont capables de le prendre alors qu’ils ne partent clairement pas favoris. Restez à l’affût, il y a moyen de s’éclater devant ce match.

Raptors – Heat, ou le remake du match à trois prolongations. Si ceux qui se lèvent à 7h pour aller bosser voient que le match n’est pas fini, il ne faudra pas s’étonner. C’est l’occasion aussi de voir si Gary Trent Jr. a encore la main chaude.

Duel de pivots ce soir dans le Minnesota entre Karl-Anthony Towns et Nikola Jokic. Niko espère bien commencer février comme il a fini janvier, c’est-à-dire avec un nouveau chantier. En face, Charles-Antoine compte bien retaper un 30/10/10 au calme. Si vous aimez la grosse barbaque, le match est immanquable.

Stephen Curry a retrouvé la forme ! Pas de Klay Thompson pour l’épauler ce soir donc on espère qu’il prendra feu, parce qu’il n’y a rien de plus beau que le Chef en feu (hormis Gal Gadot). Les Spurs et Popovich peuvent profiter de ces absences pour se rapprocher du record de win pour un entraîneur…

Sept matchs ce soir au programme, sept nains dans Blanche-Neige, les sept merveilles du monde, Nadal a gagné en 5 sets… Bref, le chiffre sept c’est la clef, ce qui nous annonce une soirée folle. On se dit RDV à 1h sur Twitter ?