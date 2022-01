Monty Williams sera le coach de la team LeBron au All-Star Game : à gros chantier grosse récompense, le velleda de Phoenix est une étoile

Ça y est, c’est officiel. On connait désormais le coach de la team LeBron pour le match des étoiles à Cleveland, le 20 février prochain. Ce sera Monty Williams qui officiera velleda en main. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec ce qu’il propose à Phoenix depuis deux saisons et une bulle, voilà une bien juste récompense. Débrief.

En battant les Spurs cette nuit, Phoenix a décroché sa 40ème victoire de la saison, mettant ainsi les Warriors (2ème) loin dans le rétro. Un écart suffisant pour faire de Monty Williams l’un des deux coachs du All-Star Game 2022. L’homme qui a remis Phoenix sur la voie du basket-ball mérite cette place, tant les Suns sont bouillants cette saison, tant Chris Paul mène à la perfection, tant Devin Booker est un assassin, tant Mikal Bridges défend bien… Bref, le Monty fait tourner cette équipe d’une main de maître. Cette nomination sur le banc représente la première distinction individuelle du tacticien puisque c’est son tout premier All-Star Game, et qu’il n’a jamais – pour l’instant – été élu coach de l’année. L’entraineur de la Team LeBron savoure.

« C’est une énorme bénédiction d’être dans cette position où vous pouvez être le gardien d’une organisation et représenter la ville, l’équipe, votre famille. Je suis conscient de tous les sacrifices que les gens font pour que je puisse être dans cette position. C’est un travail d’équipe, c’est certain. » – Monty Williams

Le chemin parcouru par les Suns depuis l’arrivée de Monty Williams est relativement bluffant. Pour rappel, le velleda arrive à l’orée de la saison 2019-2020, lorsque les Suns étaient encore l’une des plus grandes farces basketballistiques de la décennie. Pas de Playoffs depuis 2010, 4 entraîneurs différents entre 2016 et 2019, un Devin Booker qui fait des cartons dans des défaites. Puis, Monty Williams est arrivé, et lors de sa première saison, on sent comme une petite fraicheur dans cette équipe avec notamment la bulle d’Orlando où les Suns feront un 8-0 pour accrocher les Playoffs. Mais en vain. Fin en vain, pas vraiment puisque l’équipe s’est consolidée à Orlando et a ainsi eu de quoi attirer de gros poissons à l’été 2020. Bingo ! Phoenix signe Chris Paul et Jae Crowder, deux recrues qui vont les faire passer dans une autre dimension. Eh oui, Monty Williams a entre les mains un bel effectif et mazette, qu’est-ce qu’il va le bonifier. Deuxièmes de la Conf’ Ouest, 2 All-Stars, mais seulement 2 victoires en Finales NBA face à Milwaukee. La déception est grande mais la saison 2020-21 est plus que réussie tant personne n’attendait Phoenix à ce niveau-là. Les Suns ont logiquement levé le pied cette sai… ah bah non. Si vous êtes de mauvaise humeur, regardez-donc jouer les Suns édition 2021-22 de Monty Williams : ça ira directement mieux. Aucune équipe ne paraît aujourd’hui aussi sereine et organisée que Phoenix. Les joueurs y sont évidemment pour beaucoup, mais Monty Williams fait un boulot remarquable, et après la victoire face aux Spurs, son relai sur le terrain, Chris Paul a tenu à le féliciter.

« Au cours d’une longue saison, il n’y a rien de mal à avoir un petit repère, un petit objectif. Je suis juste heureux pour Monty, heureux pour notre équipe. C’est cool. » – Chris Paul, sur la sélection étoilée de Monty Williams

Comme on dit, le groupe vit bien. Merci Monty d’avoir permis à la franchise de revenir sur le devant de la scène en instaurant une discipline tactique et comportementale. Merci d’avoir permis à Booker de jouer dans une équipe de basket. Cette place de coach au All-Star Game est méritée.

Monty Williams sera le coach de la team LeBron pour le match des étoiles. Avec le travail qu’il abat cette saison, et lors des deux précédentes, cette récompense est pour lui et son staff plus que méritée. De quoi se satisfaire en attendant d’aller chercher un titre de COY ?

