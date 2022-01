NBA Top 10 All-Time (2021-22) : les meilleures progressions en carrière ! Apéro TrashTalk

Le lundi chez TrashTalk, c’est bien évidemment Apéro et c’est surtout Top 10 All-Time. Au menu du jour ? On se penche sur les MIP, mais n’importe lesquels. Ceux qui ont progressé d’un point A à un point B de leur carrière jusqu’à devenir des cracks ultimes, alors même qu’on ne leur promettait pas grand chose à leur arrivée dans la Ligue. Spoiler ? On ne parlera donc pas de Zion Williamson dans cette vidéo.

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Vous connaissez l’histoire de ce mec drafté par les Pacers et envoyé à San Antonio dans l’anonymat le plus total ? Et celle de ce jeune grec à peine sorti de la rue et dont on ne se préoccupe même pas ? Et de ce pivot serbe un peu bouffi qui a du mal à passer devant Jusuf Nurkic dans la rotation des Nuggets ? Bref, no spoiler mais vous voyez l’idée, et on partira également dans cette vidéo à des époques que les moins de 20 ans ne peuvent connaitre histoire de balayer au mieux toute cette bande de desperados qu’on n’attendait pas à pareille fête mais qui se sont construits seuls, dans leur coin, jusqu’à devenir de véritables têtes d’affiche, voire de vraies légendes pour certains d’entre eux.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.