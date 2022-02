Gary Trent Jr. ne s’arrête plus : cinquième match de suite à plus de 30 points, 31 paniers du parking sur la période, la définition de la chaleur

On en parlait ici-même pas plus tard qu’hier, Gary Trent Jr. est dans une zone incroyable depuis dix jours et les Raptors s’en félicitent en enchainant les bonnes perfs. 9 victoires et 2 défaites en 2022, une ambition relative de retour au Canada, le 3 and D des Dinos n’y est clairement pas pour rien et il l’a encore prouvé cette nuit en étant la catalyseur de l’attaque de son équipe cette nuit face au Heat. All they do is win win win, Olidou is score score score.

Les stats maison de la nouvelle démo du petit GTJ c’est juste ici

Il ne s’arrête plus ! Si ce matin les Raptors sont de solides huitièmes de conférence après un début de saison pourtant compliqué, l’ancien artificier des Blazers a clairement son mot à dire dans la belle forme de son équipe. Scottie Barnes offre des promesses incroyables, le duo Pascal Siakam / Fred VanVleet joue à un niveau All-Star et le meneur est d’ailleurs pressenti pour chopper une place de remplaçant au match des étoiles, OG Anunoby joue les leaders psychologiques, et on part donc sur une espèce de torche humaine lorsque l’on évoque le poste 2 de la bande, déjà considéré par beaucoup comme le mec le plus swag du game et qui fait déborder son talent sur le parquet depuis le début de l’année civile. Cette nuit ? Le cinquième acte d’une pièce assez folle avec de nouveau la trentaine passée et bien passée, pour la cinquième fois de suite, égalant ainsi un certain DeMar DeRozan parmi les coups de chaud les plus longs de l’histoire de la franchise canadienne.

33 points et six bombes du parking, ajoutés à une présence défensive toujours aussi intéressante (quasiment 2 ballons volés par match, quatrième de la Ligue derrière les spécialistes Dejounte Murray, Chris Paul et Marcus Smart), et donc – le plus important – cette victoire des Raptors face à un Heat un peu essoufflé (trois défaites de suite) et battu pour la deuxième fois en quatre jours par Gary et ses sauces. On avait vécu un marathon incroyable lors du chapitre 1 ? Cette nuit c’est encore un effort collectif qui fut à la base de la 26ème victoire des hommes de Nick Murdoch Nurse, avec un cinq majeur toujours aussi usité et usé et la présence bienvenue de Precious Achiuwa en sortie de banc, face à son ancienne franchise au passage. Un dernier quart-temps solide, OG Anunoby qui ferme la boutique et une victoire qui magnifie encore un peu plus 1) la belle forme des champions 2019 et 2) la forme hallucinante de Gary Trent Jr., clairement sur le podium des snipers les plus chauds du moment en NBA.

32, 32, 33, 31, 33. Série incroyable que GTJ tentera de poursuivre après demain face aux Bulls, et si on était Billy Donovan on partirait simplement sur cette phrase bien connue des warm-ups en départementale : attention les gars, le 33 ça shoote.