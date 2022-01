Nick Nurse va faire une apparition dans un épisode des « Enquêtes de Murdoch » : des bancs NBA au petit écran, il n’y a qu’un pas

Vous connaissez Nick Nurse le coach. Vous connaissez Nick Nurse le champion NBA. Mais bientôt, vous allez découvrir Nick Nurse l’acteur. L’entraîneur des Raptors va effectivement faire une apparition lundi prochain dans un épisode des « Enquêtes de Murdoch ». Non non, ce n’est pas une blague.

Série canadienne diffusée depuis 2008, « Les Enquêtes de Murdoch » continuent de passer sur le réseau CBC et l’épisode de lundi prochain ne sera pas vraiment comme les autres. Parce que oui, vous avez bien lu, Nick Nurse apparaîtra à l’écran. Son rôle ? Un gardien de vestiaire, avec le béret, les petites lunettes rondes et le nœud pap’. Clairement, la tenue lui va comme un gant. Mais comme vous pouvez l’imaginer, le basket n’est jamais très loin puisque Nick va mettre en évidence son expérience dans le coaching dans une scène qui s’annonce plutôt sympathique. Vous verrez, il va même réussir à placer le nom « Raptors » à un moment donné.

« On a tourné ça il y a un moment. Ces gens-là m’ont appelé et j’ai dit, ‘bien sûr, voyons ce que ça donne’. J’ai essayé de me laisser coacher. C’est fun et c’est un honneur de pouvoir faire ce genre de choses. J’espère que vous pourrez y jeter un œil. Vous allez devoir me dire ce que vous en pensez. » – Nick Nurse, via ESPN

Vous n’avez peut-être jamais vu Nick Nurse derrière l’écran en dehors du contexte NBA mais sachez que ce n’est pas la première fois qu’il enfile le costume d’acteur. En décembre 2020, avant le début de la saison régulière à 66 matchs, le coach des Raptors avait fait une petite apparition dans la série canadienne « Détectives privés ». À l’époque, il avait joué son propre rôle aux côtés notamment du golfeur canadien Mike Weir.

Décidément, ce Nick Nurse continue toujours de nous surprendre. On se rappelle de certaines de ses expressions faciales sur les bancs de touche, qui nous donnaient déjà quelques indications concernant son potentiel d’acteur. Et comment oublier aussi son apparition sur scène avec le groupe de rock Arkells à l’été 2019 ?! Non franchement, Nick Nurse, y’a pas plus cool comme coach NBA.

Source texte : TSN

Nick Nurse says he is a locker room attendant in a basketball scene on Murdoch Mysteries. He is not playing James Naismith. He’ll be accepting critiques. — (((Eric Koreen))) (@ekoreen) January 26, 2022

@Raptors X #MurdochMysteries 🇨🇦 The Canadian collab you never knew you needed… until now! 🏀 Tune-in THIS MONDAY at 8/8:30 NT to see Nick Nurse trade in sidelines for script lines. Only on @cbc and @cbcgem. pic.twitter.com/Xa68EHEldN — Murdoch Mysteries (@CBCMurdoch) January 26, 2022