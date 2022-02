Gary Trent Jr. est en feu en ce moment : après la pizza 4 fromages de Napoli, voici la pizza 4 gros matchs de Gary

Gary Trent Jr., le joueur des Raptors, est tout simplement injouable depuis quatre matchs. Une forme actuelle qui permet aux Dinos de grimper dans la Conférence Est… Ça shoote, ça drive, ça défend, c’est un GTJ en mode régalade qui a animé la fin de notre mois de janvier.

Alors qu’on se les pèle à Toronto en ce moment, il y a un mec qui sort en tee-shirt tellement il est bouillant et ce n’est autre que Gary Trent Jr. 32 points, 3,5 rebonds, 1,5 passe décisive, 2,2 interceptions, en 48/50/88, elles sont pas mal ces stats sur les quatre derniers matchs non ? Gary Trent Jr. est tout simplement chaud patate actuellement. Si vous suivez la NBA depuis le 25 janvier dernier, Gary fera office de GOAT pour vous, et c’est totalement compréhensible. Déjà auteur d’une belle saison dans l’ensemble avec ses 17 points en 42/38/84, l’ancien de Duke est en train de prendre une nouvelle dimension depuis peu. On l’avait déjà vu capable de coups de chaud par le passé avec une pointe à 44 points la saison dernière. La seule fois où il a été régulier au scoring, c’est dans la bulle d’Orlando lorsqu’il évoluait chez les Blazers… ce qui reste la période où l’arrière s’est fait un nom en NBA. Là, depuis quatre rencontres, plus régulier tu meurs. Certes il est à 32 points de moyenne, mais il n’a pas marqué 50 points pour en mettre 14 le lendemain. Il a tout simplement mis 32 points, puis 32, suivi de 33, et enfin 31 hier soir face aux Hawks. Une régularité qui lui a même permis d’entrer dans le cercle très restreint des mecs qui ont cumulé quatre matchs de suite à au moins 30 points et 5 tirs du parking. Il rejoint ainsi Damian Lillard, Stephen Curry et James Harden… Ça fait du très beau monde et la moindre des choses que l’on pourrait souhaiter à GTJ, c’est d’avoir une aussi belle carrière que ces trois-là.

Gary Trent Jr last 4 games: 31 points, 9 threes

33 points, 5 threes, 5 steals

32 points, 6 threes

32 points, 5 threes Only Steph, Dame and Harden had longer streaks of 30+ points and 5+ threes in NBA history. pic.twitter.com/DNoAro36MK — StatMuse (@statmuse) February 1, 2022

Le coup de chaud du fils de Gary Trent correspond à une belle période des Raptors. Sur ces quatre matchs, les Canadiens ont gagné trois fois, dont le superbe thriller en 3 OT à Miami. Décidément, cette équipe nous surprend cette saison. Annoncés par la plupart hors du play-in avant le début des hostilités, ils font aujourd’hui figure de solides prétendants pour les Playoffs à l’Est. La défense est correcte sans être folle (16ème), l’attaque est un chouia meilleure (13ème) et Toronto continue son petit bout de chemin en s’accrochant à son top 8, et même atteindre le top 6 n’a pas l’air si déconnant que ça. Si ces Raptors surprennent autant, c’est en grande partie dû au fait que le niveau de certains joueurs dépasse nos attentes. Comment ne pas mentionner Fred VanVleet, qui va sûrement connaître sa première sélection All-Star et, au vu du taff qu’il abat sur le terrain, il n’y aura rien à dire. Il est en train de devenir le franchise player de ces Raptors, lui qui a merveilleusement repris le flambeau de Kyle Lowry. Ensuite, le rookie Scottie Barnes évolue à un niveau déjà impressionnant pour sa première année, le titre de ROY sera compliqué à aller chercher parce que Evan Mobley est là, mais c’est une totale satisfaction dans l’Ontario. Sinon, on a toujours OG Anunoby qui progresse, et même Siakam qui montre de belles chose. Bref, tout va bien à Toronto…

Gary Trent Jr. est bouillant depuis quatre matchs, ce qui fait de lui l’un des meilleurs joueurs NBA depuis le 25 janvier. Cette équipe est déjà reloue à jouer lorsque que GTJ est « normal », alors si en plus le mec arrive à tenir ce rythme, ils vont vite devenir injouables.