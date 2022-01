Spencer Dinwiddie a tenté de prendre le leadership à Washington : « J’ai essayé de parler, ce n’était pas forcément bien accueilli. »

Après la défaite face aux Grizzlies samedi dernier, Spencer Dinwiddie a été interrogé sur son rôle de leader. Apparemment, il est plein de bonne volonté, mais son vestiaire l’a vite remballé. Ambiance.

Les Wizards n’avancent plus. Sur leurs cinq derniers matchs, les hommes du président de la capitale ont perdu cinq fois, avec en prime l’historique comeback des Clippers. Le genre d’évènement qui te trauma plus d’une semaine. Mentalement, quelque chose a pété dans le vestiaire des Wiz. Fort heureusement, Spencer Dinwiddie a essayé de prendre les choses en main pour remonter le moral des troupes face aux Grizzlies. Une prise de parole bienvenue tant les Wizards sont en perdition, mais à la manière des plus grandes heures de John Wall à Washington, rien ne va. Cette tentative de leadership est restée vaine devant la nonchalance de ses camarades. En témoignent les dires de Dinwiddie au sujet de sa prise de parole.

« C’est une situation intéressante. J’ai parlé un peu plus tôt. Ce n’était pas forcément bien accueilli. Et donc, comme je l’ai dit, j’essaie de faire tout ce qu’on me demande. A la fin de la journée, tout le monde a un rôle à jouer. Il s’agit d’être responsable dans son rôle et de le faire au mieux par rapport à ses capacités. » Spencer Dinwiddie

On aimerait bien savoir ce que signifie : « Ce n’était pas forcément bien accueilli ». Une manière polie de dire que Bradley Beal mimait des ronflements ? Il y a quelques semaines, on a déjà eu une échauffourée à la mi-temps d’un match entre KCP et Montrezl Harrell qui, il faut le rappeler, sont coéquipiers. Un surplus de gros caractères est parfois incompatible avec un leadership centré sur une seule personne. Arrivé dans la capitale l’été dernier, Dinwiddie est déjà en difficulté sur le plan sportif, et si en plus on l’exclu de la sorte, c’est vraiment pas sympa. Pourtant, tout avait bien commencé.

Les Wizards étaient l’une des belles surprises du début de saison avec 10 victoires sur leurs 13 premiers matchs. Premiers de la Conf’ Est, ils ont même bataillé pour conserver ce spot. Cette période paraît aujourd’hui lointaine avec une 11ème place et un bilan de 23-26. L’absence de leader se fait ressentir car Bradley Beal, qui est censé prendre ce rôle, est aux abonnés absents sur l’exercice 2021-22. Pas tant dans les stats qui restent très corrects, mis à part à 3-points où il est bien cracra (30%), simplement que son impact est quasi nul. Alors que ça parle de sa prolongation à Washington, ce genre de comportement peut faire frissonner les plus fervents supporters du club de la capitale. Lorsque ton collègue essaye de remotiver les troupes parce que tu te fais rouler dessus régulièrement, et que le vestiaire ne l’entend pas, un vestiaire avec une ambiance pourrie se transforme en vestiaire avec une ambiance lamentable. Pour le coup, Bilou va vite devoir prendre les choses en main pour redresser l’équipe puisqu’apparemment Spencer Dinwiddie a l’interdiction formelle d’ouvrir sa bouche, sous peine de devoir écouter l’album de Mcfly & Carlito en entier. Une sanction terrible.

L’ambiance dans le vestiaire de Washington est au plus bas. Spencer Dinwiddie a voulu prendre la parole, et l’accueil recueilli ne fut pas celui espéré. Personne ne s’écoute et ça ne déroule pas, les Wizards jouent clairement à un jeu dangereux, et avec le cas Bradley Beal à gérer, le timing est vraiment – comme dirait Gilbert Arenas – flingué.

Source texte : RealGM