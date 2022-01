Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : suivez les 4 premières étapes du road-trip du Heat, de Boston à Charlotte

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

C’est une grosse semaine qui attend le leader de la Conférence Est avec le début d’un long road-trip de six rencontres. Jimmy Butler et ses potes feront d’abord escale à Boston dès la nuit prochaine. Ensuite, ils feront un crochet par le Canada pour affronter les Raptors avant de s’envoler jusqu’à San Antonio. Pour finir cette semaine éreintante ? Direction Charlotte pour claque la bise à Michael Jordan et ses protégés dans la nuit de samedi à dimanche. Les fans de la franchise floridienne sont gâtés puisque les 4 rencontres seront diffusés sur beIN Sports. Parmi les autres affiches alléchantes de la semaine, le Sixers – Grizzlies de ce lundi soir à 1h du matin met l’eau à la bouche, tout comme le derby Angelino de jeudi en toute fin de nuit.

Dans la nuit du lundi 31 janvier

Philadelphie Sixers – Memphis Grizzlies à 1h (beIN 4)

Boston Celtics – Miami Heat à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 1er février

Toronto Raptors – Miami Heat à 1h30 (beIN 1)

Phoenix Suns – Brooklyn Nets à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 2 février

Boston Celtics – Charlotte Hornets à 1h30 (beIN 4)

Utah Jazz – Denver Nuggets à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 3 février

San Antonio Spurs – Miami Heat à 2h30 (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 4 février

Utah Jazz – Brooklyn Nets à 3h (beIN 1)

Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 5 février

Orlando Magic – Memphis Grizzlies à 23h (beIN 3)

Charlotte Hornets – Miami Heat à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 6 février

Denver Nuggets – Brooklyn Nets à 21h30 (beIN 3)

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers à 0h (beIN 4)